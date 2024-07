L’ASSE a affronté le Clermont Foot pour sa première sortie de l’année (1-1). À cette occasion, le staff stéphanois a effectué une grande revue d’effectif. Avec de nombreux absents, l’entraîneur stéphanois est sans appel, il faudra recruter encore plusieurs joueurs pour bien figurer cette saison en ligue 1. Ce sont en tout cas ses dires dans le Progrès.

« On a besoin de joueurs d’expérience » (Dall’Oglio à l’issue de la rencontre ASSE-Clermont)

C’est un Olivier Dall’Oglio qui forcément n’a pas pu composer avec toutes ses forces vives aujourd’hui. Yunis Abdelhamid, seule recrue alignée contre Clermont fait d’ailleurs office de seul joueur d’expérience, tant les cadres ont globalement été en dessous des attentes. Le standing est monté d’un cran. Le staff le sait, pour survivre en ligue 1, il faudra davantage d’expérience : « On a besoin de joueurs d’expérience. On en déjà un mais il nous en faudra au moins un ou deux de plus. Les pertes de balles récurrentes qu’on fait depuis longtemps ? On attend des garçons capables de poser le ballon. Mais ça n’est pas si simple avec les droits TV. Il faut recruter malin, il faut donc parfois attendre et les coaches n’aiment pas ça… ».

Un message clair de la part de l’entraîneur stéphanois. Conscient que plusieurs joueurs sont davantage programmés pour la ligue 2, les cadres vont évoluer cette saison à l’ASSE. Ce n’est pas le match d’hier qui va prouver le contraire.

3 postes avec de l’expérience

Alors qu’il a son patron pour l’arrière-garde stéphanoise avec Yunis Abdelhamid, le coach ligérien aimerait obtenir un milieu récupérateur expérimenté. Aussi, le poste de numéro 9 pourrait voir venir un joueur chevronné de ligue 1. Pour rappel, la piste Ludovic Ajorque est belle et bien étudiée au sein du club. Enfin, le club n’a toujours pas perdu espoir pour recruter le messin Matthieu Udol. Capitaine en Moselle, l’arrière gauche dispose d’un véritable leadership. Un argument de poids pour convaincre les décideurs stéphanois de l’enroler !