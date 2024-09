Le mercato a refermé ses portes en France. L’ASSE a donc conclu son mercato avec 11 arrivées (Moueffek, Nade, Miladinovic, Abdelhamid, Old, Stassin, Ekwah, Cornud, Maubleu, Davitashvili, Boakye). Une douzième recrue ne serait pas de refus, notamment pour y apporter de l’expérience.

Une recrue supplémentaire n’est pas à exclure dans le Forez par le biais d’un joker ou d’un joueur libre. À l’affut d’opportunités, comme de nombreux clubs de ligue 1 dont le mercato a été calme, l’ASSE ne fera pas l’une de ses pistes au poste de buteur !

Un attaquant redoutable de ligue 1

Le joueur de 32 ans a quitté la ligue 1 en juillet dernier pour y rejoindre le Qatar. Après plusieurs mois, il a résilié son contrat et cherche depuis un nouveau challenge. Sans club depuis plus de six mois, il ne reste pas moins redoutable comme attaquant de ligue 1. L’international algérien de 15 sélections présente le très positif bilan de 259 matchs de ligue 1 pour 85 buts et 32 passes décisives.

Delort n’ira pas à l’ASSE !

Suivi par deux clubs de ligue 1 dont son ancien club de Montpellier, Andy Delort était apparemment également courtisé par l’ASSE. Libre depuis la résiliation de son contrat à la mi-février avec Umm Salal SC, Andy Delort, dont le nom a circulé en Ligue 1 (Auxerre, Saint-Étienne ou Montpellier) serait en partance pour le MC Alger. Le champion algérien 2024, accueille donc un international algérien en la personne d’Andy Delort. Auteur d’un parcours jugé exceptionnel, le MCA s’est adjugé son 7e sacre, un titre de champion qui le fuyait depuis 1999 et se trouve officiellement qualifié à la prestigieuse Ligue des champions de la CAF.

Selon les informations du journaliste Samir Djabali, l’accord est total, il ne reste que les détails administratifs, notamment lié avec sa rupture avec son club Qatari. Une situation qui devrait se régulariser très vite. Andy Delort à l’ASSE ? Ce n’est une nouvelle fois pas pour cette fois !