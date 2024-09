En cette période de trêve internationale, Dylan Batubinsika et Yunis Abdelhamid sont avec leur sélection nationale. La charnière centrale de l’ASSE effectue les qualifications de la prochaine coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc et le Congo. Un second et dernier match avant leur retour dans le Forez !

Un premier match frustrant mais positif !

Pour ce premier match de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc en 2025, les deux hommes avaient à cœur de bien entamer les hostilités. C’est chose faite, Dylan Batubinsika s’est imposé 1-0 avec sa sélection du Congo. Quant au Maroc de Yunis Abdelhamid, ils se sont imposés 4-1 contre le Gabon. Malheureusement, les deux hommes ont regardé leur équipe du banc de touche et n’ont pas participé aux rencontres. Ils espèrent évidemment retrouver du temps de jeu lors du second match qui se disputait ce lundi soir.

Une dernière danse avant le retour avec l’ASSE !

Les deux hommes jouaient donc ce lundi soir avant le retour avec l’ASSE. Ils joueront ce vendredi 13 septembre à 20h45.

Dylan Batubinsika et le Congo qui affrontaient l’Éthiopie à 21h ce lundi soir. Malheureusement, le stéphanois était à nouveau remplaçant pour cette rencontre et n’est pas entré. Depuis la CAN, le stéphanois n’est plus le binôme de Chancel Mbemba dans la charnière centrale congolaise. Malgré tout, son équipe s’est imposé 2-0 et ils ont fait une seconde victoire qui les place en bonne posture pour les qualifications à la CAN !

Pour Yunis Abdelhamid, c’est Lesotho qui se dressait devant les Lions de l’Atlas à 21h également. Contrairement à son compère de la défense centrale de l’ASSE, il a commencé le match. Titulaire de dernière minute suite à la blessure d’Achraf Dari, il a joué l’intégralité de cette rencontre pour sa 16e sélection. Les joueurs de Walid Regragui ont réussi leur coup grâce à un but de Brahim Diaz à la 93e. 1-0 !