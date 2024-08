Comme prévu, le mercato de l’ASSE s’emballe alors que le marché fermera ses portes en France dans quelques heures. En plus de Pierre Ekwah (Sunderland), la venue d’un autre joueur est pratiquement bouclée. En effet, Lucas Stassin voyageait cet après-midi pour rejoindre le Forez. Voici une présentation du probable futur attaquant des Verts.

Son parcours

Lucas Stassin est né à Braine-Le-Comte, au sud de Bruxelles. C’est dans sa ville natale qu’il a débuté le football au Stade Brainois, qui est également le premier club d’Eden et Thorgan Hazard. Il part ensuite dans le centre de formation d’Anderlecht à l’âge de 9 ans, lors de l’été 2014. 7 ans plus tard, il s’entraîne déjà avec le groupe professionnel. Certains de ses formateurs affirment n’avoir pas vu un si bon attaquant dans leur académie depuis Romelu Lukaku.

Stassin a fait ses débuts en équipe première en 2022 mais a ensuite beaucoup joué avec le RSCA Futures en Challenger Pro League. En juillet 2023, il décide de quitter Anderlecht pour Westerlo, où il signe pour quatre ans. Après avoir subi une fracture du péroné en janvier 2024, il revient en force pour les play-offs, inscrivant 3 buts et délivrant 2 passes décisives en 8 matchs. Il finira la saison avec 9 buts et 3 passes décisives. Cet été, il a déjà inscrit 2 buts et délivré 3 offrandes, en 5 matchs de championnat.

Son profil

Stassin est un vrai numéro neuf. Souvent bien placé, il est assez clinique devant la cage. Techniquement fiable, il n’hésite pas non plus à participer au jeu et est souvent à l’origine des situations de son équipe. C’est donc un joueur avec une palette intéressante qui arrive dans le Forez. Il devra cependant être bien entouré offensivement, soit par un autre attaquant soit par des offensifs capables de venir jouer proche de lui.

« Je joue toujours pour le plaisir et je souhaitais progresser »

En octobre dernier, il s’était exprimé à la RTBF après son arrivée à Westerlo : « Anderlecht disait qu’il voulait me garder, mais le club n’avait pas de projet pour moi. Je ne parle pas d’argent, je parle de projet sportif : moi, je joue toujours pour le plaisir et je souhaitais progresser après ma bonne saison en D1B. Je voulais plus de minutes, j’en parlais avec Brian Riemer : on s’est souvent vus dans son bureau, il ne pouvait rien me promettre… et il changeait souvent de discours sur ce sujet. La suite m’a donné raison : quand je vois tous les transferts qui ont été faits entre-temps, je n’aurais sans doute pas joué… En fait, le Sporting voulait que je joue encore une saison en Réserve. Pas de problème : on s’est quitté sans heurts… mais Anderlecht reste ma maison (sic) et le club de mon cœur. Après, c’est clair que, comme enfant de Neerpede, je rêvais de percer au Sporting. J’aurais pu partir en simple prêt à Westerlo et revenir plus tard à Bruxelles, mais les deux clubs ne se sont pas accordés : j’ai donc été vendu définitivement (NDLA : pour 1,5 million d’euros). Si j’aurais eu plus de crédit à Anderlecht… si j’avais été Danois ? (Il rigole) Mais non ! On gagne sa sélection sur ce qu’on montre chaque jour à l’entraînement… puis le coach fait ses choix. Même si on ne sait jamais non plus ce qui se passe derrière… J’ai appris ensuite que des supporters avaient fait une pétition pour protester contre mon départ, ça m’a fait chaud au cœur. Je suis un vrai ket de Neerpede, j’y étais chez moi et ça m’a fait mal de partir. Mais c’est la vie… »

Sa fiche

Lucas Stassin

Né le 29 novembre 2004 (19 ans)

Avant-centre

Westerlo

International espoir Belge

Saison 2024-2025 : 5 matchs – 2 buts et 3 passes décisives

Stassin en vidéo