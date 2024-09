Vincent Labrune, un bilan très contrasté Vincent Labrune commence sa carrière dans la communication après avoir obtenu un diplôme de Sciences Po Paris. Il travaille dans diverses agences de communication et médias avant de se rapprocher du monde du football. En 2008, il rejoint le conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille (OM) grâce à sa proximité avec Robert Louis-Dreyfus, propriétaire du club. Après le décès de ce dernier, Labrune devient un conseiller proche de Margarita Louis-Dreyfus, héritière du club, et est nommé président de l’OM en 2011. Durant ses cinq années à la tête du club, Labrune doit gérer des enjeux complexes, notamment des difficultés financières et des tensions internes. Sous sa présidence, l’OM connaît des performances fluctuantes, avec des hauts, comme la saison 2014-2015 sous Marcelo Bielsa, et des bas marqués par des résultats décevants. Il est également confronté à la pression des supporters et à des contraintes budgétaires qui limitent les ambitions du club. Il quitte finalement la présidence en 2016. En 2020, Labrune est élu président de la Ligue de Football Professionnel (LFP) à la surprise générale devant Michel Denisot, succédant à Nathalie Boy de la Tour. Il prend ses fonctions dans un contexte difficile, marqué par l’impact de la pandémie de COVID-19 et l’échec retentissant du contrat de droits TV avec Mediapro. Sa mission principale est de rétablir la stabilité financière du football français, tout en œuvrant à rendre la Ligue 1 plus attractive à l’échelle internationale. Son mandat reste évidemment terni par l’échec retentissant de l’attribution des droits TV pour la période 2024/29. Alors qu’il annonçait une vente à hauteur du milliard d’euros, le football français n’en touche finalement que la moitié après les offres de beIN Sports et de DAZN. S’en suit une crise du grand public qui dénonce le prix des abonnements.