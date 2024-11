Comme chaque lundi, le Sainté Night Club s'est réuni. Nolan Roux, ancien buteur de Ligue 1 et Sylvain (Peuple Vert) ont commenté le premier tiers du championnat de l'ASSE tout en se projetant sur l'avenir. Extrait.

Priorité à un ailier ?

Sylvain (Peuple Vert) : "Pour moi, la priorité absolue, c’est d’aller chercher un ailier. Il faut compenser la blessure de Ben Old. Ensuite, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Il reviendra, mais je pense qu’il ne sera pas là avant mars ou avril. Et si on doit jouer uniquement avec Boakye et Cafaro jusqu’à cette période, ça risque d’être vite limité. D’autant plus si Cafaro connaît des coups de fatigue de temps en temps ou, pire, si l’un des deux se blesse. Et si Davitashvili venait à se blesser aussi – touchons du bois – ce serait le pire scénario possible. On se retrouverait dans une situation vraiment embarrassante.

Les ailiers sont donc la priorité absolue. Ensuite, je pense également qu’il va falloir se pencher sur le poste d’arrière droit. Appiah et Maçon arrivent en fin de contrat en juin prochain. Je ne sais pas ce que le club envisage pour eux, mais j’ai des doutes sur leur prolongation. Donc recruter un joueur à ce poste dès cet hiver pourrait être intelligent. Cela permettrait de le préparer pendant six mois pour l’intégrer pleinement la saison prochaine.

Enfin, tout dépendra aussi des départs. Je pense qu’un défenseur central ne serait pas de trop non plus. Mais si on recrute un central au mercato hivernal, cela signifierait probablement que le club condamne définitivement Abdelhamid. À voir si ODO voudra prendre ce genre de décision."

L'ASSE à la conquête de certitude

Nolan Roux (Ex-ASSE) : "C'est vrai que je m'orienterais plutôt vers des nouvelles solutions en défense. Parce que même pour un attaquant, s'il se dit qu'on ne prend pas de but, il se sentira investi du rôle de marquer et, petit à petit, en gagnant en confiance, on joue un peu mieux, on tente plus de choses. Souvent, c'est ce genre de situation qui libère les matchs et qui aide à libérer l'esprit des joueurs. Donc, moi, je partirais sur cette approche. Après, concernant un défenseur central ou un latéral, c'est une autre question à prendre en compte. Mais c'est vrai qu'un défenseur, pour moi, serait une bonne option. Maintenant, c'est toujours pareil : il faut trouver un défenseur qui soit prêt physiquement et mentalement à jouer pour un maintien."