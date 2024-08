Nous sommes à quelques heures de la clôture du mercato estival, qui aura lieu ce vendredi 30 août à 23h. D’ici là, l’ASSE espère encore recruter de nouveaux joueurs. Depuis le 22 août, date de la signature de Pierre Cornud, le club n’a enregistré aucune nouvelle arrivée. Pierre Ekwah est attendu dans le Forez pour un prêt, mais il pourrait ne pas être la dernière recrue estivale des Verts. Même si cela ne devrait pas être une piste prioritaire en attaque.

Les priorités de l’ASSE pour cette fin de mercato sont de recruter un milieu et au moins un attaquant comme indiqué par ODO en conférence de presse, ce jeudi. Le milieu de terrain devrait donc être Pierre Ekwah, le français de 22 ans va être prêté par Sunderland. En attaque, le club s’intéresse actuellement à de nombreux profils comme Patson Daka ou Mohamed Bamba, La concurrence avec d’autres clubs de Ligue 1 comme Toulouse et des clubs étrangers comme Getafe s’annonce rude. Le club ligérien à 24h pour trouver son nouvel avant-centre et satisfaire ses supporters.

Des complications pour Bamba à l’ASSE

Ce jeudi soir, Foot Mercato nous apprend que le dossier Mohamed Bamba se complique. Nous pouvons vous confirmer que l’ASSE ne semble pas en mesure de finaliser ce dossier. Le buteur souhaite pourtant bien quitter le FC Lorient mais ce sera visiblement pas pour le Forez. 2 autres clubs restent en lice pour accueillir l’international ivoirien. Getafe et Toulouse étaient notamment évoqués. L’ASSE devra donc s’activer sur d’autres pistes à 24h de la fin du mercato. le nom de Patson Daka est notamment évoqué. Problème, l’attaquant s’est blessé pour plusieurs mois. On imagine mal le board stéphanois et Olivier Dall’Oglio souhaiter la venue d’un attaquant qui n’est pas opérationnel. Le temps presse pour les Verts dans la quête de leur futur numéro 9…

Wait and see.