L’ASSE était à la recherche depuis le début du mercato d’un joueur capable de jouer en sentinelle devant la défense. Après de nombreux mois de négociations, le club a jeté son dévolu sur le jeune Pierre Ekwah. Mais Qui est-il ?

Après que nous vous dévoilions en exclusivité l’accord entre le joueur et l’ASSE, Foot Mercato nous annonce qu’un accord a bel et bien été trouvé entre Sunderland et l’ASSE. Ne trouvant pas de terrain d’entente pour un transfert sec, les deux clubs se sont tournés vers un prêt avec option d’achat. Une option plutôt importante puisqu’elle s’élèverait à 7 millions d’euros à en croire les informations de Sébastien Denis. Le milieu de terrain arrive ce vendredi et devrait être officialisé dans la journée.

Pierre Ekwah, le globe trotter pose ses valises à l’ASSE !

S’il s’était engagé à 13 ans avec le FC Nantes, il n’est arrivé sur les bords de l’Erdre qu’en U16, après avoir poursuivi sa formation à Clairefontaine tout en restant au sein de son club de Brétigny (91). Capitaine de l’équipe de France U16 lors du tournoi du Val-de-Marne, il avait également été retenu dans la sélection disputant le tournoi de Montaigu.

À son arrivée à Sunderland, il se raconte dans un interview de janvier 2023 : « J’ai grandi en dehors de Paris, en fait, pas vraiment à Paris. J’ai fait à peu près toute ma vie, je dirais mon enfance, mais j’ai quitté la maison à 13 ans, donc j’ai vite quitté la maison. J’ai commencé à aller à Clairefontaine, et après avoir eu 15 ans, je suis allé à Nantes. À 16 ans, je suis venu à Chelsea et après j’ai joué à West Ham, j’ai passé trois ans à Chelsea, j’ai passé un an et demi à West Ham, et maintenant je suis là à Sunderland. Clairefontaine ? C’était vraiment bien. À un jeune âge, apprendre à jouer au football avec les meilleurs joueurs de votre âge et avec les meilleurs entraîneurs que vous pouvez avoir à cet âge, je pense que ce sera génial pour tout le monde. Cela m’a vraiment permis d’être le joueur que je suis aujourd’hui. Je serai donc éternellement reconnaissant d’avoir cette opportunité.

Finalement, 18 mois plus tard, il va s’engager avec l’ASSE après 61 rencontres sous le maillot de Sunderland. Après une bonne saison 2023-2024, il n’a pas été utilisé en championnat par son entraîneur. Il n’a joué qu’une rencontre officielle en coupe, le 13 août contre Preston North End (défaite 2-0). Un paramètre qui explique donc son arrivée dans le Forez !

Un 8 plutôt qu’un 6 ?

« Mon style ? J’aime jouer comme un numéro huit parce que j’aime faire un peu de tout. Je pense que techniquement, je pourrais être un bon joueur et je peux bien manier le ballon. Je peux courir, je peux tacler. Nous pouvons attaquer et défendre en même temps. », c’est ainsi que ce décrit le futur stéphanois.

Ce gaucher longiligne de 189 cm dispose d’une qualité technique très au-dessus de la moyenne. Qualifié comme assez complet, il ne se contente pas de remplir ses tâches défensives. Très intéressant dans l’utilisation du ballon, son jeu de passe est un atout. Son pied gauche est une vraie plus-value avec notamment la possibilité de le voir déclencher des frappes à longues distances qui sont décisives.

À noter que Pierre Emmanuel Ekwah Elimby (son nom complet) a la possibilité de représenter trois nations : France, Ghana et Cameroun ! Il ne s’est décidé pour aucune nation encore.

Carte d’identité du joueur