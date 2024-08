L’ASSE affronte le Stade Brestois ce samedi. L’occasion de retrouver l’ancien capitaine stéphanois, Mahdi Camara, qui s’épanouit en Bretagne depuis son départ du Forez. Nos confrères de Poteaux-Carrés l’ont questionné avant ses retrouvailles toujours particulières.

Un joueur reconnaissant et heureux

Mahdi Camara (Brest) : « Franchement, j’aborde ça de façon plutôt cool. Déjà, c’est top de retrouver Sainté dans l’élite. Je suis très reconnaissant envers l’ASSE, c’est un club que je respecte beaucoup et auquel je suis encore pas mal attaché. Je suis très heureux que les Verts aient réussi à monter. C’est sûr que ce sera un match particulier pour moi mais je vais essayer de l’aborder comme les autres matches. Je ne vais pas me mettre une pression de plus, il faut prendre cette rencontre comme elle vient. J’espère faire un bon match.

Ce sera cool. Après, l’équipe stéphanoise a pas mal changé par rapport à mon époque. Il ne reste plus que deux ou trois anciens coéquipiers dans cette équipe. Le doc, les kinés et l’intendant sont toujours là pas contre. J’ai hâte de les retrouver car c’étaient des personnes en or au quotidien. Ça me fera plaisir de les revoir. »

Amougou épate Camara

Mahdi Camara (Brest) : « Mathis Amougou ? J’en avais pas mal entendu parler mais je ne l’avais pas trop vu jouer avant cet été. J’ai regardé les deux premiers matches de la saison des Verts. Franchement, il m’a vachement surpris. Ce jeune a vraiment beaucoup de qualités. Il ne se cache pas, il n’a pas peur de tenter, il se projette vers l’avant. Il a souvent cette intention de jouer vers l’avant, c’est une super qualité. Il m’a impressionné sur ces deux premiers matches. On sent qu’il a du talent, qu’il a vraiment quelque chose. Pour son âge, c’est prometteur ce qu’il a montré à Monaco et contre Le Havre. »

Mahdi Camara commente le début de saison de Brest

Mahdi Camara sur le mauvais début des brestois : « On en a parlé entre joueurs et aussi avec le staff. On doit tous se remettre en question et se remettre dans le coup. On repart d’une feuille vierge. Le foot est une éternelle remise en question. La saison dernière était très belle, historique pour le club, mais c’est du passé. Une nouvelle saison a démarré, ce sera une autre histoire, une saison certainement plus difficile. On sait qu’à la base, on est une équipe qui joue le maintien. On en est tous conscients. Il faut tourner la page et se concentrer sur les échéances à venir, à commencer par la réception de Sainté. »

L’intégralité de l’interview est à retrouver sur poteaux-carrés !