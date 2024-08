Le mercato estival entre dans son money-time. Les dirigeants de l’ASSE s’activent en coulisses pour se renforcer tandis que sur le terrain les joueurs préparent le déplacement à Brest. Au milieu, Olivier Dall’Oglio navigue entre coaching et discussions avec les dirigeants. En conférence de presse, le coach des Verts a fait part de ses souhaits, sans détour, pour cette fin de mercato.

ODO confirme que des joueurs sur le départ ne seront pas dans le groupe pour Brest

Olivier Dall’Oglio sur les joueurs sur le départ : « Et oui, le mercato n’est pas fini, donc tout peut arriver. Oui, il y a des personnes qui sont concernées pour ne pas être dans le groupe. Mais oui, il y a une fin de Mercato. Comme on avait dit depuis le début, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer dans les deux derniers jours. Ça peut se jouer ou pas, d’ailleurs. Septembre, on aura une vision différente. »

Sur le feu d’artifice de la fin de mercato : « Pour l’instant, le feu d’artifice n’a pas trop démarré. Les prochaines heures nous diront. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas. On a envie d’avoir de la stabilité, surtout au niveau du staff. Mais il faut passer par là. Les nuits sont courtes pour certains, je sais. »

Le coach de l’ASSE souhaite deux renforts supplémentaires d’ici la fermeture du marché des transferts

« Non, mais en fait, je voulais me renforcer un petit peu partout, donc je reste sur mon idée. Il faut se renforcer un petit peu partout. L’équipe manque d’expérience pour ce niveau-là. On y travaille, mais ça ne vient pas tout seul. Effectivement, il nous faut des cadres à un moment donné pour aider les plus jeunes, pour que le groupe avance. On a besoin d’avoir ça. »

« Là, on s’est renforcé derrière. Pierre nous amène de l’expérience sur le côté gauche. C’est pas mal. Au milieu de terrain, on a besoin certainement d’un joueur de plus et au moins d’un attaquant de plus pour renforcer l’attaque. On a bien vu que sur les derniers matchs, c’est un peu ce qui nous a manqué, c’est le tranchant offensif. »

« On arrive à créer des situations et après si on regarde que les stats, on dira qu’ils ont frappé au but. On a frappé au but, on a été dangereux deux fois sur les 8 ou les 9 tirs cadrés, je ne me rappelle plus exactement. C’est là où on a besoin de plus de force, on est dans un niveau supérieur, on a moins d’espace, on a moins de temps, on a besoin de plus de force, on a plus de détermination encore et plus certainement de qualité pour marquer des buts. »