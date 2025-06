En quête de solidité défensive après une saison cauchemardesque, l’ASSE s’active sur le marché. Comme nous vous le révélions ce matin, le profil de Serge-Philippe Raux-Yao, révélation au Rapid Vienne, intéresse fortement les Verts. Une information confirmée depuis.

Raux-Yao, un défenseur au profil idéal pour l’ASSE

Avec 77 buts encaissés en 34 journées, la défense stéphanoise a été l’un des points noirs de la saison 2024-2025. L’arrivée d’un défenseur central de haut niveau figure donc en tête de liste des priorités du staff d’Eirik Horneland et de la cellule de recrutement. Dans ce contexte, la piste Serge-Philippe Raux-Yao revient avec insistance comme nous vous l'indiquions ce matin.

Âgé de 26 ans, formé à l’AJ Auxerre, passé par Rodez où il s’est imposé comme un taulier de Ligue 2, Raux-Yao évolue depuis l’été dernier en Autriche au Rapid Vienne. En un an, il s’est affirmé comme un élément clé du championnat autrichien, disputant 49 matchs toutes compétitions confondues, dont 10 en Ligue Europa Conférence. Gaucher, mesurant 1m97 pour 83 kg, il affiche une domination impressionnante dans les duels aériens : personne ne fait mieux que lui en Bundesliga autrichienne sur ce registre.

Une concurrence féroce face à l’ASSE

Problème : l’ASSE n’est pas seule sur le dossier. Plusieurs clubs allemands, mais aussi le Torino (FM et Transfert Radar) en Italie, surveillent de près les prestations du défenseur franco-ivoirien. Estimé à 5 millions d’euros, son transfert représenterait un effort financier conséquent pour le club ligérien, surtout en Ligue 2. Mais son expérience européenne, sa connaissance de la L2 (82 matchs avec Rodez), et son profil de défenseur moderne en font un atout stratégique pour reconstruire une assise défensive crédible.

D’après nos informations, Saint-Pauli est également sur les rangs pour récupérer Raux-Yao. L'ASSE est prévenue, la concurrence est rude sur ce dossier. Le joueur n'avait pas prévu un retour en Ligue 2 pour l'heure. Il faudra sortir de solides arguments pour convaincre le joueur !

Un signal fort envoyé par l'AS Saint-Etienne

Si l’ASSE veut séduire un joueur courtisé et ambitieux, elle devra lui présenter un projet clair et ambitieux, à court terme, sur la remontée en Ligue 1. Le fait de vouloir le recrutement d’un profil comme Raux-Yao envoie un message fort aux supporters et concurrents : les Verts sont là pour jouer les premiers rôles et comptent investir.

Il faudra toutefois parvenir à concrétiser ses différentes approches. Faute de quoi, l'ASSE n'avancerait pas. La refonte défensive ne fait que commencer.

Source : Peuple-Vert.fr, Foot Mercato