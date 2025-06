Le latéral gauche Pierre Cornud va quitter l’AS Saint-Étienne et retourner au Maccabi Haïfa. Une opération intelligemment négociée qui permet à l'ASSE de solder un transfert tout en allégeant leur masse salariale. Explications.

Un an après son arrivée pour 1,1 million d’euros, Pierre Cornud fait ses valises. L’arrière gauche de 28 ans, recruté en provenance du Maccabi Haïfa, n’a jamais réussi à s’imposer dans le Forez. Entre pépins physiques et performances en demi-teinte, le défenseur n’a disputé que 11 matchs avec l’ASSE. Trop peu pour un joueur à ce prix.

Ce retour à Haïfa, qui se murmurait depuis plusieurs jours, a été confirmé par Foot Mercato et le média israélien Sport5 ce mardi. Le Maccabi et l’ASSE se sont entendus sur un transfert à hauteur de 900 000 euros, dont 550 000 euros viendront compenser une dette existante du club ligérien envers l’écurie israélienne. En clair, le Maccabi ne déboursera que 350 000 euros pour rapatrier son ancien joueur. L'AS Saint-Etienne s'en sort très bien !

Cornud à Haifa : gagnant-gagnant

Le contrat signé par Pierre Cornud porte sur deux saisons avec une option de prolongation. Il rejoindra ses coéquipiers en stage de préparation en Hongrie dans les prochains jours. Pour l’ASSE, cette vente permet de réajuster l’effectif sur le couloir gauche, où Cornud n’entrait plus dans les plans. Pour Haïfa, c’est le retour d’un joueur qui avait brillé entre 2022 et 2024 avec un titre national et une participation en Ligue des champions.

Ce transfert s’inscrit dans une relation fructueuse entre les deux clubs. En témoigne l’arrivée récente de Mahmoud Jaber à Saint-Étienne pour 2 millions d’euros. Un partenariat tacite qui semble bénéficier aux deux directions sportives.

Un chapitre qui se referme vite à l'ASSE

La courte aventure de Cornud dans le Forez se termine donc sur une suite logique. Pour lui, c’est l’opportunité de relancer sa carrière dans un environnement qu’il connaît bien. Pour l'ASSE, c’est une gestion intelligente d’un dossier rapidement géré. Un départ qui satisfait tout le monde !

