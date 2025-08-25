Dernière ligne droite pour l’ASSE dans ce mercato estival. Alors que le club a déjà bien avancé ses pions, plusieurs départs restent à finaliser avant d’envisager d’éventuels renforts.

La fin de marché pourrait être animée dans le Forez. L’AS Saint-Étienne doit d’abord régler plusieurs dossiers sensibles. Yvann Maçon, Benjamin Bouchouari et Dylan Batubinsika sont poussés vers la sortie et cherchent une porte de sortie avant le 1er septembre.

Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili pourraient également faire l’objet de convoitises. Quant à Ben Old, arrivé l'été dernier, un prêt est déjà envisagé. Le club privilégie un départ à l’étranger, et Charleroi s’est positionné pour accueillir le Néo-Zélandais.

Bardeli et Diallo dans le viseur

En parallèle des départs, l’ASSE garde un œil attentif sur le marché. Enzo Bardeli, meneur de jeu de Dunkerque, plaît depuis longtemps aux dirigeants stéphanois. Le profil du jeune créateur correspond aux besoins du staff d’Eirik Horneland, désireux d’ajouter de la variété dans l’animation offensive.

À la recherche de renforts offensifs, l’ASSE s’est renseignée sur Samba Diallo, jeune ailier du Dynamo Kiev. Convoité aussi par Laval et le Red Star, le Sénégalais attire les regards mais ses prétentions salariales posent question.

Cependant, les premières propositions salariales formulées par ces clubs de Ligue 1 et Ligue 2 auraient été jugées insuffisantes par le joueur et son entourage. Une situation qui laisse le dossier ouvert et qui pourrait faire durer les négociations jusqu’aux dernières heures du mercato.

Le dossier est loin d’être simple. Plusieurs clubs étrangers, notamment en Turquie et en Belgique, se sont renseignés sur la situation de l’ailier. Des championnats réputés pour offrir une bonne exposition aux jeunes talents africains et capables de répondre à ses exigences salariales.

🚨🇫🇷 St. Etienne, Laval and Red Star have approached Samba Diallo, but initial salary proposals were considered below expectations. The Dynamo Kyiv winger is also on the radar of 🇹🇷 and 🇧🇪 clubs gathering info on his situation. One to watch until the end of the transfer window. pic.twitter.com/BQIsYRFqQj — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 24, 2025

Samba Diallo, un profil explosif et polyvalent

Né le 5 janvier 2003, Samba Diallo est un ailier sénégalais d’1m68, réputé pour sa vitesse et sa capacité à percuter balle au pied. Droitier de formation, il évolue principalement sur le côté gauche en tant qu’ailier faux pied, ce qui lui permet de rentrer sur son pied fort et de tenter sa chance face au but.

Formé à l'académie Darou Salam au Sénégal, il a rapidement signé au Dynamo Kiev, Diallo a également montré son potentiel avec les sélections de jeunes du Sénégal, confirmant son statut de grand espoir du football africain. Sa vivacité et son explosivité pourraient apporter une dimension supplémentaire à l’attaque stéphanoise, encore en quête de régularité depuis le début de saison.