Ce dernier week-end d’août a été riche en émotions pour plusieurs ex-joueurs de l’ASSE, qui se sont illustrés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Des buts décisifs, des coups francs somptueux et des performances remarquées ont rappelé à leur bon souvenir les supporters stéphanois ! Voici la perf' des Ex d el'ASSE !

Kenny Rocha Santos voit double

Le milieu cap-verdien a été le grand artisan de la victoire de son équipe. En toute fin de match, alors que son club était encore sous la menace, Rocha Santos a frappé à deux reprises (89ᵉ et 90+4). Deux buts coup sur coup qui scellent une victoire précieuse et rappellent sa capacité à se montrer décisif dans les moments clés. Une prestation pleine, qui confirme son statut de leader technique.

Ryad Boudebouz débloque son compteur en Algérie

Parti relancer sa carrière en Algérie, Ryad Boudebouz a marqué dès la première journée avec la JS Kabylie. Son but à la 37ᵉ minute avait bien lancé les Canaris face à l’ES Ben Aknoun, mais son équipe a finalement été rejointe juste avant la pause (1-1). Malgré ce nul frustrant, Boudebouz a montré qu’il pouvait encore peser dans un championnat qu’il découvre.

Zaydou Youssouf malheureux avec Al-Fateh

En Arabie saoudite, Zaydou Youssouf a trouvé le chemin des filets pour Al-Fateh, mais son but inscrit juste avant la mi-temps n’a pas suffi. Réduits à dix après l’expulsion d’Amine Sbai, ses coéquipiers se sont inclinés 2-1 face à Al Feiha. Une soirée décevante pour l’ancien milieu stéphanois, auteur d’une belle performance individuelle mais condamné par les circonstances.

Oussama Tannane buteur mais battu

Toujours aussi imprévisible, Oussama Tannane a marqué pour Umm Salal au Qatar, égalisant à 2-2 à la 49ᵉ minute. Mais son équipe a finalement cédé dans les dernières secondes contre Al Arabi (3-2), sur un superbe coup-franc de Veretout ! Le Marocain reste fidèle à sa réputation : capable de coups d’éclat, mais souvent dans des contextes collectifs compliqués.

Jordan Veretout, la patte Juninho au Qatar

Recruté cet été en provenance de l’OL, Jordan Veretout a déjà conquis ses nouveaux supporters à Al Arabi. Vendredi soir, il a offert la victoire aux siens d’un sublime coup franc à la 98ᵉ minute face à Umm Salal. Un geste technique qui a immédiatement suscité des comparaisons avec Juninho, légende lyonnaise des coups de pied arrêtés. Une entrée fracassante pour l’ancien Stéphanois dans le championnat qatari.