Le Business Club des Étoiles a tenu sa Garden Party annuelle à La Charpinière. Une soirée de lancement réussie pour l’ASSE, en présence des joueurs, du staff et des dirigeants. Jaeson Rosenfeld s'est exprimé.

À quelques semaines de la reprise officielle de la Ligue 2 BKT, l’AS Saint-Étienne a réuni ses partenaires pour un moment à la fois stratégique et convivial. Dans le cadre verdoyant de La Charpinière, à Saint-Galmier, le Business Club des Étoiles a marqué le coup en organisant sa traditionnelle Garden Party, un rendez-vous qui se tient chaque été pour l’environnement économique et institutionnel du club.

L’occasion pour les sponsors et entreprises partenaires de rencontrer les nouvelles recrues, échanger avec le staff professionnel et entendre les ambitions portées par la direction stéphanoise pour la saison à venir.

Une soirée de partage et de confiance autour des Verts

Présents, les joueurs professionnels ont multiplié les échanges avec les partenaires dans une ambiance détendue, loin de la pression des terrains. Sourires, photos, anecdotes : les interactions ont été nombreuses. De quoi contribuer à resserrer les liens entre le club et son tissu économique, et à fédérer autour d’un projet commun : faire briller l’ASSE sportivement… et structurellement.

Parmi les temps forts de la soirée, l’intervention de Jaeson Rosenfeld, représentant l’actionnaire, a permis d’éclairer les choix stratégiques récents du club. Il a rappelé les efforts entrepris pour professionnaliser l’organisation, et les ambitions de l’ASSE sur le moyen et long terme, à la fois sur le terrain et en dehors.

Chico Lamba, déjà à l’aise à l'ASSE

Arrivé cet été en provenance d’Arouca, Chico Lamba s’est illustré avec une prise de parole appréciée. L’international Espoirs portugais, souriant et appliqué, a livré ses premiers mots en français devant l’auditoire, exprimant sa joie d’être là et sa motivation à réussir une grande saison sous le maillot vert. Un signe fort pour les supporters : l’intégration est en marche, et les nouveaux venus semblent déjà pleinement investis.

Une dynamique à entretenir

Jaeson Rosenfeld s'est exprimé devant les partenaires : "Merci à tous d'être là aujourd'hui. On dépend de vous. On est fiers d'être Stéphanois. Fiers de faire partie de cette région. On dépend de vous en tant que partenaires du club. mais aussi en tant que supporters.

En attendant la reprise du championnat, le message est clair : le club ne se reconstruit pas seul, il s’appuie sur ses forces vives — terrain, tribunes, partenaires.

Source : asse.fr