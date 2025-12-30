Depuis la relégation en Ligue 2, l’ASSE avance sur une ligne de crête concernant son secteur offensif. Lucas Stassin, arrivé avec le statut de joueur d’avenir, ne cache pas ses envies de départ depuis la descente. Si les dirigeants stéphanois ont jusqu’ici fermé la porte, la situation pourrait évoluer à moyen terme, poussant le club à anticiper dès maintenant l’avenir du poste de buteur. Voici trois joueurs à retenir.

Le dossier Lucas Stassin reste l’un des plus sensibles du côté du Forez. Recruté pour incarner un projet sur la durée, l’attaquant belge aspire logiquement à évoluer à un niveau supérieur. Durant l’été, la direction de l’AS Saint-Étienne (ASSE) a toutefois fait le choix de le conserver, estimant que son départ n’était ni opportun sportivement, ni souhaitable économiquement. À court terme, un changement de position semble donc peu probable, notamment lors du mercato hivernal.

Stassin jusqu'à quand à l'ASSE ?

Pour autant, la question pourrait se reposer avec insistance dans les mois à venir. L’été prochain s’annonce comme un moment charnière, d’autant plus que la montée en Ligue 1 pèsera nécessairement dans la balance. Une accession offrirait à Lucas Stassin un cadre plus attractif pour poursuivre sa progression, tout en renforçant la position de l’ASSE. À l’inverse, un maintien en Ligue 2 pourrait raviver les envies d’ailleurs du joueur.

Comme souvent, le regard se porte en priorité hors des cinq grands championnats européens. Un choix assumé, tant ces marchés offrent encore des profils accessibles, exposés à un bon niveau de compétition et dotés d’une marge de progression importante. La dernière étude publiée par l’Observatoire du football CIES s’inscrit pleinement dans cette logique, en mettant en lumière les attaquants de moins de 20 ans les plus prometteurs évoluant hors d’Espagne, d’Angleterre, de France, d’Italie et d’Allemagne.

Trois profils offensifs à suivre de près

Leon Grgić (Sturm Graz)

Avant-centre croate de 18 ans, Leon Grgić s’est rapidement fait une place au Sturm Graz. Puissant, bien doté physiquement avec ses 1,89 m, il se distingue par son sens du but et sa capacité à peser dans la surface. Déjà exposé à des compétitions européennes, il bénéficie d’un contexte idéal pour poursuivre sa progression.

Andrej Kostić (Partizan Belgrade)

International monténégrin U19, Andrej Kostić évolue au Partizan Belgrade, un club reconnu pour la formation et la valorisation de jeunes talents. Mobile, explosif et efficace face au but, il affiche des statistiques intéressantes malgré un temps de jeu encore perfectible. Son potentiel attire déjà plusieurs observateurs européens.

Amin Chiakha (Vejle BK)

Amin Chiakha s’impose comme l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs du championnat danois. International algérien, il combine un gabarit impressionnant (1,91 m) avec une vraie mobilité offensive. Capable de jouer dos au but comme d’attaquer la profondeur, il présente un profil complet et moderne. Déjà évoqué à l'ASSE par plusieurs médias, il est surveillé.

ASSE : Anticiper pour réussir

Depuis son arrivée, Kilmer Sports Ventures n'hésite pas à investir sur des jeunes joueurs. L'objectif est simple et n'a rien de révolutionnaire. Recruter les meilleurs potentiels afin d'accompagner sportivement et économiquement le développement de l'ASSE. Igor Miladinovic, Strahinja Stoijkovic, Lassana Traoré ou encore Lucas Stassin. Autant de paris tentés par les Verts avec plus ou moins de réussite pour l'instant. Pour autant, le plan reste le même à l'ASSE. Investir sur des prospects pour voir grandir l'ASSE.

Source : Observatoire du football CIES