Le FC Nantes a officialisé ce mercredi le retour de Michel Der Zakarian sur son banc. Une nomination loin d'être anodine pour un concurrent direct de l'AS Saint-Étienne dans la course à la montée. Les Canaris misent sur un homme qui connaît parfaitement la maison... et qui a déjà réussi deux fois la mission remontée.

À mesure que la saison 2026-2027 approche, les prétendants à la montée en Ligue 1 affinent leur projet. Après l'arrivée d'Ian Cathro à Saint-Étienne, c'est désormais Nantes qui vient de frapper un grand coup en rappelant Michel Der Zakarian.

À 63 ans, le technicien arménien retrouve le club de son cœur pour un troisième passage sur le banc nantais. Un choix qui ne doit rien au hasard. Lors de ses précédentes expériences, Der Zakarian avait déjà permis au FC Nantes de retrouver l'élite en 2008 puis en 2013. Pour un club relégué au printemps dernier, le message est limpide : l'objectif est une remontée immédiate.

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Nantes mise sur une valeur sûre : Michel Der Zakarian !

Le retour de Michel Der Zakarian surprend d'autant moins que son profil correspond parfaitement aux exigences de la Ligue 2. Habitué à cette pression, réputé pour bâtir des équipes solides défensivement, il possède une connaissance fine du championnat. L'ancien entraîneur de Montpellier, Brest et Caen n'a d'ailleurs jamais caché ses ambitions. "Le président a envie de retrouver la Ligue 1 et je pense qu'il fera les efforts pour qu'on ait un effectif cohérent, afin de terminer dans les deux premiers", a-t-il expliqué dans les colonnes de L'Équipe.

Le discours est clair. Nantes ne visera pas les barrages cette saison. Nantes vise directement les deux premières places du classement !

Une réconciliation avec Waldemar Kita

Cette nomination intrigue aussi par un contexte qui aurait pu empêcher le retour de ce coach porte-bonheur. Les relations entre Michel Der Zakarian et Waldemar Kita avaient été particulièrement tendues lors de leurs précédentes collaborations. Des déclarations publiques et des désaccords sportifs avaient émaillé leur relation, faisant penser que les deux hommes semblaient difficilement réconciliables.

Mais le technicien assure avoir tourné la page. "Je ne suis pas rancunier. C'est la vie, il y a des hauts et des bas. C'est comme dans une famille, il y a parfois des accrochages. Pour moi, aujourd'hui, c'est autre chose." Une manière de refermer définitivement un feuilleton qui dure depuis plusieurs années.

Un concurrent de poids pour l'ASSE

Pour Saint-Étienne, cette nomination confirme surtout ce que beaucoup imaginaient déjà. Le FC Nantes sera l'un des principaux adversaires des Verts cette saison. Les Canaris disposent encore d'un effectif important, d'un centre de formation performant et d'un entraîneur qui connaît parfaitement les exigences de la Ligue 2.

Der Zakarian lui-même refuse toutefois tout excès de confiance. "On sait tous que ce sera un championnat très difficile, avec toujours des surprises."

Le technicien nantais sait de quoi il parle. La Ligue 2 ne pardonne rien. Saint-Étienne l'a appris à ses dépens ces dernières saisons. Avec Reims, Metz, Montpellier, Nantes et l'ASSE, la lutte promet d'être particulièrement acharnée. Mais une chose est certaine : en rappelant Michel Der Zakarian, le FC Nantes vient probablement de sécuriser l'un des bancs les plus expérimentés du championnat. À Ian Cathro et aux Verts de répondre désormais sur le terrain.