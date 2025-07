Départs en suspens, recrutement incomplet, préparation mitigée et calendrier piégeux… Août s’annonce comme un mois crucial pour l’ASSE. Les Verts n’ont pas le droit à l’erreur.

Un dégraissage à terminer pour l'ASSE

La direction stéphanoise a lancé dès juin un vaste plan de réduction d’effectif. Si certains dossiers ont été rapidement tranchés (les fin de contrats et autres joueurs libérés), d'autres traînent en longueur. Yvann Maçon, proche du Servette mais finalement resté, Benjamin Bouchouari, en partance pour la Turquie, ou encore Dylan Batubinsika, dont le profil n’entre plus dans les plans d’Horneland, doivent partir pour libérer de la masse salariale et clarifier l’effectif. Mais à moins d’un mois de la fin du mercato, tout n’est pas encore bouclé.

Des cas sensibles : entre volonté de départ et gestion du groupe

Plus problématiques encore, les situations de Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin et Pierre Ekwah. Les trois joueurs souhaitent quitter le club. L’ASSE, elle, veut les conserver. Résultat : ils ne jouent pas, ne sont pas pleinement intégrés à la préparation, et leur avenir demeure flou.

Si leur retour est espéré, rien ne dit qu’ils seront mentalement et sportivement prêts à démarrer une saison où l'ASSE sera attendue. Un état d’esprit incertain qui pourrait polluer le vestiaire et compliquer les plans du coach norvégien Eirik Horneland.

Un calendrier de feu à gérer avant la trêve

Avant de souffler durant les quinze jours de trêve internationale début septembre, les Verts devront négocier quatre rencontres clés :

Laval – ASSE (J1) : un déplacement jamais simple pour débuter

ASSE – Rodez (J2) : match piégeux face à une équipe accrocheuse

Ajaccio ou Boulogne (J3) : lieu incertain, mais match capital à l’extérieur

ASSE – Grenoble (J4) : un confrontation à ne pas manquer avant la coupure

Un mauvais départ et l’ASSE pourrait vite courir après des points dans un championnat réputé serré.

L'ASSE doit renforcer un effectif encore trop juste

Avec seulement trois milieux confirmés, un poste de latéral gauche à pourvoir, et un couloir droit encore en chantier, le staff sait qu’il manque de profondeur pour jouer la montée. La cellule de recrutement devra agir vite et bien, sans attendre la dernière semaine d’août.

Tout départ devra être immédiatement compensé. Davitashvili, Stassin ou Ekwah partis ? Il faudra les remplacer avec des joueurs déjà prêts. Un meneur de jeu est aussi activement recherché, tout comme des latéraux, priorité du board depuis plusieurs semaines. Mais des arrivées qui peinent à signer.

Une préparation estivale inquiétante ?

Si les premiers matchs avaient montré des promesses, les deux dernières rencontres amicales ont jeté un froid. La lourde défaite face au Paris FC (0-3) et les lacunes défensives observées contre le Servette (2-3) ont mis en évidence un manque flagrant de profondeur et de maturité. Une alerte que le staff n'ignore pas.

Août : le mois où tout peut basculer

Entre décisions sportives, gestions humaines, recrutement et performances sur le terrain, le mois d’août décidera en grande partie de la saison des Verts. Mal préparée, mal négociée, cette période peut plomber toute ambition. Bien gérée, elle peut relancer la dynamique, stabiliser le vestiaire, et dessiner le chemin du retour vers l’élite. Si l'ASSE dispose de moyens financiers, elle devra toutefois se montrer habile dans un mois décisif.

30 jours, 4 matchs, et une ligne de crête à ne pas franchir. L’ASSE joue gros. Très gros.