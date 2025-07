Le tirage des groupes U17 et U19 nationaux est tombé : l’ASSE affrontera de solides formations du sud de la France. Une saison qui s’annonce relevée pour les jeunes Verts.

La FFF a dévoilé la composition des poules du Championnat National U17 pour la saison 2025-2026. Les U17 de l’ASSE évolueront dans le groupe D, où ils retrouveront notamment l’AS Monaco, l’OGC Nice, le Clermont Foot, ou encore le Grenoble Foot 38. Un groupe à fort accent rhônalpin et méditerranéen.

Ce groupe D regroupe 14 équipes, avec de nombreux clubs professionnels mais aussi des adversaires redoutables du monde amateur comme SC Air Bel, réputés pour leur formation. L’Olympique de Valence et Lyon La Duchère viendront également enrichir ce groupe compétitif où chaque point comptera dans la course au haut de tableau.

Les U19 de l'ASSE retrouvent les cadors du Sud

Les U19 stéphanois, eux aussi placés dans le groupe D de leur championnat national, auront affaire à une adversité encore plus dense. Outre les habituels concurrents AS Monaco, Montpellier HSC, Toulouse FC ou OGC Nice, les Verts devront se frotter à des adversaires toujours difficiles à manier tels que SC Bastia, Balma SC, SC Air Bel ou encore les formations phocéennes de l’OM et Olympique Rovenain.

Avec Colomiers ou encore le GFC Ajaccio, le groupe s’annonce équilibré mais très compétitif. L’ASSE devra montrer de la régularité et de la maturité tout au long de la saison pour espérer figurer parmi les meilleures formations du groupe et viser les phases finales.

Une nouvelle génération attendue au tournant

Après une saison 2024-2025 de bon niveau, la formation stéphanoise a à cœur de poursuivre la dynamique. Le travail effectué par le centre de formation de L’Étrat continue de porter ses fruits, avec plusieurs jeunes récemment appelés en sélection nationale ou ayant signé pro avec le groupe fanion.

Ces nouvelles poules sont aussi l’occasion pour les éducateurs stéphanois de mesurer la progression des jeunes talents face à des académies reconnues. Les premiers matchs de la saison, prévus dès la fin août, seront un premier test grandeur nature.