À quelques jours du coup d’envoi de la saison de Ligue 2, le groupe de supporters Ultrem 1995 a annoncé mettre un terme à toutes ses activités. Une fracture profonde avec la direction du Stade de Reims est à l’origine de cette décision.

Une sanction qui laisse des traces

Le climat s’alourdit autour du Stade de Reims. Le groupe ultra emblématique des Ultrem 1995 a annoncé mardi 5 août, via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, qu’il suspendait toutes ses activités « pour une durée indéterminée ». Cette décision radicale intervient dans un contexte de tension, après la sanction prononcée contre leur président, condamné à une peine avec sursis et à une interdiction de stade d’un an, suite aux incidents survenus lors du barrage retour contre le FC Metz le 29 mai dernier.

« Certaines images, notamment celles des sièges arrachés, ont pu choquer », reconnaissent les Ultrem, tout en précisant que la majorité de ces dégradations aurait été le fait « d’individus extérieurs au groupe ». Si le ton reste mesuré, le message est clair : la responsabilité collective pointée du doigt par le club et les autorités ne passe pas.

Les Ultrem dénoncent une volonté de marginalisation

Le groupe va plus loin, dénonçant « une volonté de marginalisation » orchestrée par les instances et le club. « Nous sommes devenus les contradicteurs d’un système qui préfère le silence à la voix des tribunes », martèlent-ils. Un message fort, envoyé à une direction rémoise accusée d’incompétence et d’avoir creusé une fracture avec une partie de son public fidèle.

Trente ans d’existence, d’animations, de déplacements et d’engagement total pour le club balayés d’un revers de main ? C’est en tout cas le sentiment exprimé par les Ultrem, qui se disent « las de devoir supporter cette incompétence à tous les niveaux ».

Reims : Un silence pesant au stade Delaune

En attendant une éventuelle évolution de la situation, les travées du stade Auguste-Delaune risquent de paraître bien silencieuses. Le kop Jonquet, cœur historique du soutien populaire à Reims, ne verra ni bâche Ultrem, ni animation, pour la première fois depuis des décennies.

Dans leur communiqué, les supporters laissent néanmoins la porte ouverte à un soutien individuel : « Chacun reste libre de continuer à suivre le club, à domicile comme à l’extérieur ». Mais l’absence du groupe structuré va sans aucun doute peser lourd sur l’ambiance des matchs à venir, à commencer par le déplacement à Amiens lundi 11 août.

