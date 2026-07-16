Avant de boucler les arrivées de Jakob Breum, Thierno Ballo ou encore Áron Csongvai, l'ASSE avait exploré plusieurs pistes offensives. Parmi elles figurait un joueur qui sortait de la meilleure saison de sa carrière en Ligue 1. Une cible finalement abandonnée... et qui se retrouve aujourd'hui au cœur d'un dossier explosif.

Le recrutement estival de l'ASSE a déjà clairement remodelé l'effectif de Ian Cathro. Les dirigeants stéphanois ont privilégié des profils jeunes, capables de s'inscrire dans la durée, tout en restant attentifs aux opportunités offertes par le marché français. Car si la cellule de recrutement regarde beaucoup à l'étranger, elle semble également suivre les joueurs qui se distinguent en France.

Sinayoko figurait bien sur les tablettes de l'ASSE

Selon les informations de L'Équipe, l'ASSE faisait partie des clubs qui avaient coché le nom de Lassine Sinayoko. Auteur de 12 buts et 4 passes décisives avec l'AJ Auxerre, l'international malien sort d'une saison pleine qui l'a placé parmi les attaquants les plus performants du championnat.

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Son profil présentait plusieurs arguments. Capable d'évoluer seul en pointe, dans un duo ou sur un côté, il affiche un volume de course important, participe activement au pressing et ne rechigne jamais aux efforts défensifs. Des qualités qui correspondent parfaitement aux principes de jeu qu'Ian Cathro souhaite installer. L'intérêt stéphanois était donc bien réel. En revanche, le dossier n'a jamais dépassé le stade du suivi.

La Ligue 2 a changé les règles du jeu

L'échec dans la course à la montée a modifié les plans des dirigeants. Impossible dès lors d'attirer un tel profil. Dans ce contexte, d'autres écuries se sont positionnées. Le Paris FC vient d'ailleurs de transmettre une offre estimée à près de huit millions d'euros pour convaincre Auxerre. Toutefois, alors que le buteur se croyait sur le départ, il semblerait qu'il y ait désormais de la friture sur la ligne entre le buteur et ses dirigeants.

Si Lassine Sinayoko souhaite aujourd'hui quitter l'AJ Auxerre, ce n'est pas uniquement en raison des sollicitations dont il fait l'objet. Au moment de prolonger son contrat en janvier dernier jusqu'en 2027, l'attaquant malien avait obtenu de ses dirigeants un engagement écrit. Selon son entourage, le club lui garantissait un départ si une offre équivalente à celle formulée un an plus tôt par le RC Lens - 6,5 millions d'euros assortis de 1,5 million de bonus - arrivait durant ce mercato estival.

Le Paris FC a justement transmis une proposition proche de ces conditions, estimée à près de 8 millions d'euros. Pourtant, l'AJA a refusé de donner suite, estimant désormais que ce document n'a aucune valeur et que la cote de son meilleur buteur a fortement progressé après sa saison à 12 réalisations. Se sentant trahi, Sinayoko a décidé de ne plus reprendre l'entraînement. Un bras de fer est désormais engagé entre les deux parties, alors que plusieurs clubs continuent de suivre attentivement l'évolution de sa situation.