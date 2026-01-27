Jean-Christophe Bahebeck est revenu sans détour sur son passage manqué à l’ASSE. Interrogé par Mediafoot, l’ancien attaquant stéphanois a livré une analyse lucide sur les raisons de son échec à Saint-Étienne, entre choix tactiques, adaptation compliquée et responsabilités personnelles.

Lorsqu’il rejoint l’ASSE en prêt, Jean-Christophe Bahebeck arrive avec enthousiasme. Le contexte semble idéal pour relancer sa carrière. Saint-Étienne vise alors l’Europe et le haut de tableau de Ligue 1. Le projet sportif est ambitieux et promet du temps de jeu. Pour l’attaquant, l’opportunité est parfaite pour progresser et franchir un cap. Tout est réuni sur le papier pour que l’aventure fonctionne, mais la réalité du terrain sera bien différente.

À l’époque, le club souhaite faire évoluer son identité de jeu. Fini le bloc bas et les contres rapides qui ont fait la force des Verts. L’ASSE veut désormais installer un jeu de possession plus ambitieux, avec un numéro 10 et des joueurs offensifs capables de créer entre les lignes. Dans ce cadre, plusieurs profils sont recrutés, dont Bahebeck, Eysseric ou encore Maupay. L’objectif est clair : transformer le visage offensif de l’équipe.

Un changement de style qui n’a pas pris

Jean-Christophe Bahebeck insiste sur un point important : il ne rejette pas la faute sur Christophe Galtier. Selon lui, l’entraîneur stéphanois a assumé ses choix en recrutant des joueurs adaptés à ce nouveau projet. Le problème n’est pas venu d’un manque d’idées, mais d’une alchimie qui ne s’est jamais créée sur le terrain. Le style de jeu voulu n’a pas fonctionné et l’équipe a eu du mal à trouver son équilibre.

L’attaquant reconnaît également sa part de responsabilité. Il admet ne pas avoir réussi à s’adapter à ce jeu de possession, plus exigeant techniquement et physiquement. Cette période correspond aussi à ses premiers pépins musculaires, notamment aux ischio-jambiers. Des blessures qui ont freiné sa progression et cassé toute dynamique positive. Avec le recul, Bahebeck confesse ne pas avoir pris soin de son corps comme il aurait dû le faire à ce moment de sa carrière.

Des regrets assumés et une analyse lucide

Aujourd’hui, le discours de Jean-Christophe Bahebeck est empreint de lucidité. Il ne cherche ni excuse ni coupable. Son passage à l’ASSE n’a pas été à la hauteur des attentes, ni pour le club, ni pour lui. L’attaquant reconnaît qu’il aurait pu mieux faire, mieux s’adapter et mieux gérer son physique. Cette honnêteté tranche avec certains discours habituels et apporte un éclairage intéressant sur une période charnière de sa carrière.

Son témoignage rappelle aussi combien les changements de projet peuvent être complexes à mettre en place dans un club comme l’ASSE. Modifier une identité de jeu demande du temps, des profils parfaitement adaptés et une réussite collective. À Saint-Étienne, cette transition n’a pas abouti, laissant derrière elle quelques regrets, dont celui de Jean-Christophe Bahebeck.

