Le Stade de Reims a déjà acté trois grosses ventes en ce début d’été, engrangeant 34 millions d’euros. Objectif : renflouer les caisses pour rassurer la DNCG et repartir à l’assaut de la Ligue 1 avec un mercato malin et ambitieux.

Le mercato d'été vient à peine de débuter que Reims fait déjà parler de lui. Et pour cause : trois transferts majeurs ont été officialisés ou finalisés, pour un montant global avoisinant les 34 millions d’euros (bonus inclus). Un joli coup pour un club relégué en Ligue 2, qui montre ainsi qu’il entend se réorganiser financièrement sans sombrer dans la panique.

Dernier départ en date : Yehvann Diouf, le capitaine rémois et gardien formé au club. Il devrait s'engager ce mercredi avec l’OGC Nice pour 7 millions d’euros, bonus compris. Le portier de 25 ans, également courtisé par Lens et le Torino, quitte Reims après cinq saisons pour remplacer Marcin Bulka chez les Aiglons. Un transfert anticipé et bien négocié pour un joueur sous contrat jusqu’en 2027.

Avant lui, Amadou Koné avait été vendu à Neom FC, en Arabie saoudite, pour 15 millions d’euros. Puis Nhoa Sangui, jeune talent du milieu, a rejoint le Paris FC contre 12 millions d’euros. Trois opérations qui permettent au club champenois de renflouer ses finances rapidement, sans attendre la fin du marché.

Une stratégie de gestion maîtrisée après avoir évité le pire avec la DNCG !

Ces ventes témoignent d’une stratégie claire et assumée du club marnais : valoriser ses meilleurs éléments pour reconstituer un budget compétitif, tout en se projetant vers une remontée rapide en Ligue 1. Contrairement à d’autres relégués qui paniquent et bradent leur effectif, Reims vend intelligemment, à des prix cohérents avec le marché. Dans le collimateur de la DNCG durant un temps, le Stade de Reims semble avoir entendu le gendarme du foot français. Il rassure en renflouant des caisses qui paraissaient bien vides il y a encore quelques semaines.

D'autres départs pourraient suivre, comme celui de Junya Ito, sous contrat jusqu’en 2026. Le Japonais est autorisé à partir en cas d’offre satisfaisante. À l’inverse, le club entend conserver Keito Nakamura, jugé essentiel pour bâtir une équipe compétitive en Ligue 2.

Un mercato malin pour reconstruire

Avec ces premières manœuvres, Reims affiche ses intentions : repartir avec un effectif renouvelé, mais ambitieux, et miser sur un mercato malin pour atteindre rapidement l’objectif de la remontée. Des profils sous-cotés, des prêts de Ligue 1, des paris sur des joueurs de National ou étrangers peu connus mais prometteurs : le club travaille déjà sur plusieurs pistes.

Ce plan s’inscrit dans une logique économique raisonnée, sans précipitation, où la vente n’est pas subie mais stratégique. Si le recrutement suit le même cap, Reims pourrait bien être l’un des favoris à la montée la saison prochaine. Toutefois, les Verts entendent bien perturber les plans du président Caillot. Seul le terrain livrera sa vérité...