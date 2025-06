Le concours du plus beau tifo organisé par la LFP a rendu son verdict. Et une fois encore, le Peuple Vert a brillé. Malgré la relégation, les supporters stéphanois ont hissé l’ASSE à la deuxième place du classement. A la première place, une animation saluée... mais également sanctionnée par la LFP. Cocasse.

Le 20 avril dernier, Geoffroy-Guichard vibrait comme rarement cette saison. Un derby contre Lyon, une lutte pour le maintien, une victoire (2-1) et surtout, un stade incandescent. Avant même le coup d’envoi, l’ambiance était déjà à son paroxysme. Et pour cause : trois tribunes du Chaudron avaient uni leurs forces pour déployer un tifo spectaculaire. Une fresque géante coordonnée entre les Kops Nord et Sud, et la tribune Henri-Point.

Ce tifo a été sélectionné par la LFP comme représentant officiel de l’ASSE pour la saison 2024-2025, dans le cadre de son concours annuel du plus beau tifo. Un choix logique tant cette animation avait marqué les esprits. Au terme du vote public organisé en ligne, les supporters stéphanois ont terminé à la deuxième place, derrière le PSG, mais devant des bastions historiques de l’ambiance comme l’OM ou encore Lens.

Une reconnaissance… que les fans n’attendent pas

À Saint-Étienne, on n’a jamais eu besoin de la LFP pour mesurer l’intensité du soutien. Les groupes de supporters sont plutôt connus pour leur défiance vis-à-vis des institutions du football français. Et pourtant, cette place d’honneur dans le classement des tifos rappelle une évidence : la passion du Peuple Vert reste l’une des plus authentiques de France, même dans l’épreuve d’une descente.

Ce qui rend cette distinction presque ironique, c’est la position de la LFP elle-même. Dans le même classement, le PSG remporte le concours grâce à un tifo déployé lors du Classique contre l’OM… un match qui a aussi valu au club parisien... une sanction disciplinaire. En cause notamment : l’usage d’engins pyrotechniques lors du déploiement du tifo. Résultat, fermeture partielle de la tribune Auteuil pour un match.

LFP : La passion célébrée… et sanctionnée ?

Ce paradoxe interroge. D’un côté, la Ligue célèbre l’engagement des tribunes avec un concours esthétique. De l’autre, elle sanctionne les excès de cette même ferveur. Pour le PSG, la contradiction est flagrante. À Saint-Étienne, le message est plus nuancé, mais il existe : malgré les descentes, malgré les silences médiatiques, les supporters des Verts font rayonner leur club. Sans titres, sans paillettes, mais avec constance. Si la LFP choisit de valoriser les tifos, elle ne peut ignorer le contexte dans lequel ils émergent. Et dans celui du Chaudron, la fidélité et l'attachement à certaines valeurs l’emportent...