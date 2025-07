Arrivé en toute discrétion il y a quelques jours, Alexandre Lousberg, nouveau coordinateur du recrutement de l’AS Saint-Étienne, a officiellement pris ses fonctions. Présent au stage au Chambon-sur-Lignon aux côtés de Loïc Perrin, il incarne le renouveau de la cellule de scouting du club.

Le visage n’est pas encore familier du grand public, mais il est déjà bien actif en coulisses. Alexandre Lousberg, 27 ans, a quitté le Standard de Liège pour s’engager avec l’ASSE. Si aucune officialisation n'a été effectuée par le service communication de l'AS Saint-Etienne, il devrait occuper un rôle stratégique : celui de coordinateur du recrutement. Un poste clé, alors que les Verts cherchent à se réinventer après une relégation douloureuse et plusieurs mercatos laborieux.

Lousberg n’a pas tardé à se fondre dans le décor stéphanois : il a rejoint le staff technique à l’occasion du stage de préparation au Chambon-sur-Lignon, où il observe, échange et structure les premières pistes pour renforcer l’effectif d’Eirik Horneland.

Lousberg, un profil jeune et international à l'ASSE

Formé au droit du sport, diplômé et certifié en data (notamment par Statsbomb), Alexandre Lousberg représente cette nouvelle génération de recruteurs. Trilingue (français, anglais, espagnol), il a forgé son expérience en Belgique, au sein du Standard, où il occupait un rôle dans le développement du scouting local et international.

Bras droit de Loïc Perrin dans le projet Kilmer

Sous la supervision d’Ivan Gazidis et de Huss Fahmy, et en étroite collaboration avec Loïc Perrin, Lousberg devrait avoir pour mission de moderniser et d’optimiser les méthodes de recrutement du club. Sa présence dès les premières séances du stage est un signal fort : le projet stéphanois s’écrit dès maintenant, Le Forez s’offre ainsi un visage neuf, prometteur, au service d’un avenir à reconstruire.

Priorité à la défense

Après les départs de Yunis Abdelhamis, d'Anthony Briançon, de Léo Pétrot et de Pierre Cornud, l'ASSE recherche activement un défenseur central et un latéral gauche. Alexandre Lousberg et la cellule de recrutement devront trouver les bonnes pioches pour solidifier une défense qui a trop souvent coulé en Ligue 1. Le profil de Serge-Philippe Raux-Yao a été évoqué, mais la concurrence du Torino pourrait contrarier les plans stéphanois. D'autres dossiers sont à l'études. À commencer par le jeune sénégalais Fallou Diouf libre de tout contrat. Là encore, la concurrence s'annonce rude. L'ASSE doit se renforcer rapidement. Lousberg ne sera pas de trop. À suivre !