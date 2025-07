Formé à l’ASSE, Éric Bauthéac est revenu avec émotion sur ses années stéphanoises dans le podcast "Farid and Co". Un témoignage sincère qui éclaire un parcours marqué par la résilience.

Quand Éric Bauthéac évoque son arrivée à Saint-Étienne à 13 ans, c’est avec une lucidité pleine de gratitude : « Je touche du doigt mon rêve ». Issu de Bagnols-sur-Cèze, le jeune milieu offensif rejoint alors le centre de formation de l’ASSE, une étape décisive dans sa construction personnelle. Dans le podcast animé par Faris Rouas, il raconte cette transition brutale mais fondatrice : « Tu passes de la famille au quotidien à une vie où tu dois te débrouiller tout seul, même si tu es aidé par les éducateurs ».

L’expérience est d’autant plus marquante qu’il la vit avec un ami proche, Romain Armand. Mais celui-ci quitte rapidement le centre, incapable de supporter l’éloignement familial. Pour Bauthéac, ce départ est un choc : « C’était un soutien, et ça a été difficile pour moi ». Fort heureusement, il peut compter sur le soutien indéfectible de sa mère, très présente pendant ces sept années passées à l’Étrat.

Bauthéac et l’ASSE : un rêve qui ne se concrétise pas en pro

Malgré sept années au club, Éric Bauthéac ne signera jamais de contrat professionnel avec l’ASSE. Un regret ? Pas vraiment, à l’écouter. « Peut-être que si j’avais signé en professionnel à Sainté, je n’aurais pas eu le parcours et la réussite que j’ai connus durant ma carrière. Peut-être qu’après sept ans, si j’avais signé à Sainté, je me serais un peu reposé sur mes lauriers, même si j’ai toujours été un battant. », confie-t-il avec franchise. Ce non-aboutissement l’oblige à redescendre « de deux étages » et à rebondir avec une détermination redoublée.

Il faut dire que l’ancien stéphanois n’a jamais été du genre à baisser les bras. Son parcours en atteste : Cannes, Dijon, Nice, Lille, puis un exil réussi en Australie et à Chypre. « Ne pas signer à Sainté m’a poussé à me battre deux fois plus », résume-t-il, toujours avec ce regard lucide sur son propre chemin.

Une carrière forgée par la résilience et la passion

Aujourd’hui âgé de 37 ans, Éric Bauthéac pose un regard serein sur sa trajectoire. Son passage à l’ASSE, bien que sans débouché professionnel, lui a apporté des valeurs fortes : autonomie, travail, humilité. Il est le symbole de ces joueurs formés à l’ombre des projecteurs de Geoffroy-Guichard, dont la carrière s’est construite ailleurs mais grâce aux bases posées dans le Forez.

Ce témoignage sincère rappelle combien la formation à l’AS Saint-Étienne reste une école de vie, au-delà même des résultats sportifs. Et si Bauthéac n’a pas porté le maillot vert chez les pros, il garde en lui l’empreinte indélébile d’un club formateur et structurant.