Le dossier des droits TV de la Ligue 1 continue d’agiter le football français. Ce vendredi pour L'Équipe, Maxime Saada a tendu la main à la LFP. Il affirme que Canal+ reste prêt à distribuer Ligue 1+ dès la saison prochaine. Une déclaration qui relance un feuilleton brûlant pour les clubs français… dont l’ASSE.

La guerre entre la LFP et Canal+ dure depuis plusieurs saisons. Entre procédures judiciaires, désaccords financiers et tensions politiques, les relations sont glaciales. Pourtant, le patron de la chaîne cryptée a ouvert la porte à un rapprochement dans un entretien accordé à L’Équipe.

Maxime Saada assure ne toujours pas comprendre pourquoi aucun accord n’a été signé avec Canal+ malgré les discussions engagées ces derniers mois. Le dirigeant rappelle que Free a trouvé un terrain d’entente avec LFP Media malgré des contentieux similaires. Selon lui, la distribution de Ligue 1+ par Canal pourrait encore devenir réalité dès la prochaine saison.

Ligue 1+ : Canal+ critique la stratégie de la LFP

Dans ses déclarations, Maxime Saada est revenu en détail sur les négociations interrompues avec la Ligue. Le principal point de blocage concernait le prix de lancement de Ligue 1+.

Canal+ souhaitait une offre entre 10 et 15 euros par mois afin de favoriser un lancement massif. En échange, la chaîne se disait prête à garantir 100 millions d’euros minimum à la Ligue. Mais la LFP envisageait alors un tarif situé entre 20 et 25 euros mensuels.

Le patron de Canal estime aujourd’hui que la Ligue a finalement adopté la stratégie tarifaire qu’il recommandait dès le départ. Les discussions avaient donc repris durant l’été, jusqu’à un nouveau désaccord autour des procédures judiciaires en cours entre les deux parties.

Saada accuse notamment Nicolas de Tavernost d’avoir conditionné la signature à l’abandon des contentieux. Une demande jugée inacceptable par Canal+.

Canal+ veut rester un acteur majeur de la Ligue 1

Le dirigeant de Canal+ refuse également l’étiquette de “fossoyeur de la Ligue 1”. Il rappelle que la chaîne diffuse déjà le championnat dans près de 40 pays africains, avec des investissements revus à la hausse.

Selon lui, Canal+ pourrait encore devenir un partenaire stratégique pour Ligue 1+, notamment pour relancer la croissance des abonnements après l’été. Le patron du groupe reste toutefois prudent sur la rentabilité du projet.

D’après ses estimations, avec un million d’abonnés payant entre 10 et 12 euros par mois, les revenus de Ligue 1+ dépasseraient légèrement les 100 millions d’euros annuels après taxes et commissions. Un chiffre qu’il juge insuffisant pour répondre aux attentes économiques du football français.

L’ASSE attentive à l’évolution des droits TV

Du côté de l’ASSE, ce dossier reste observé de très près. Les droits audiovisuels représentent une source de revenus essentielle pour les clubs professionnels. Dans un contexte économique fragile pour de nombreuses équipes françaises, chaque évolution autour de Ligue 1+ peut avoir des conséquences importantes.

Les Verts, comme l’ensemble des clubs, attendent désormais de savoir si la LFP et Canal+ réussiront enfin à trouver un terrain d’entente. Une chose semble certaine : le feuilleton des droits TV est loin d’être terminé.

Avant de se projetter sur un éventuel feuilleton concernant cette distribution sur la chaîne cryptée, l'ASSE doit faire le nécéssaire pour retrouver l'élite ce week-end ou lors des barrages.