Alors que l’Olympique Lyonnais attend les motivations de la DNCG avant de lancer son appel, l’avenir de la gouvernance pourrait se jouer autour d’un duo inédit. Cette alliance viserait à répondre aux exigences financières et à relancer le projet du club face à la relégation administrative.

L'OL en Ligue 2 : un scénario toujours possible ? Trois jours après l’annonce de la rétrogradation de l’OL en Ligue 2, un signe fort est venu des bureaux de Décines : Christopher Mallon et un autre administrateur d’Eagle, le fonds d’investissement qui a financé l’achat du club il y a deux ans et demi. Leur présence proactive laisse penser que le groupe tente désormais de piloter explicitement l’opération, en vue de l’appel prévu en juillet devant la commission de la DNCG.

Michael Gerlinger, directeur du football au sein d’Eagle, est pressenti pour représenter Lyon lors de l’audience. Selon les informations rapportées par L’Équipe, il pourrait également prendre le poste de directeur général, tombé vacant depuis la mise à l’écart de Laurent Prud’homme en avril.

Un ticket Kang–Gerlinger pour convaincre la DNCG

Aux côtés de Gerlinger, Michele Kang (présidente d'OL Lyonnes) pourrait jouer un rôle central en devenant présidente exécutive de l’Olympique Lyonnais, au moins de manière provisoire. Elle ferait ainsi partie du cercle d’actionnaires d’Eagle Groupe (avec Jean‑Pierre Conte et John Textor) à injecter des fonds supplémentaires pour satisfaire les exigences financières fixées par la DNCG.

Le duo Kang–Gerlinger semble destiné à projeter un message clair : celui d’une gouvernance renouvelée, capable de sécuriser les finances et de rassurer les autorités. Les observateurs s’interrogent cependant sur la marge de manœuvre restant à ARES, le fonds prêteur, qui cherche depuis des mois à pousser John Textor vers la sortie.

Vers un nouvel équilibre au sommet ?

Si la nomination de Gerlinger au poste de directeur général n’est pas encore confirmée, elle marquerait une montée en puissance d’Eagle dans la gestion du club. Quant à Michele Kang, son arrivée à la présidence exécutive représenterait une première majeure, à la fois symbolique et pratique, pour renforcer la légitimité financière et institutionnelle du nouveau modèle lyonnais.

L’ultime phase de ce duo s’écrira en juillet devant la commission d’appel de la DNCG. La décision sera déterminante, non seulement pour la relégation, mais aussi pour l’avenir de la gouvernance et du projet sportif de l’Olympique Lyonnais.