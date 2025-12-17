Troyes a terminé la phase aller en tête de la Ligue 2, cinq points devant l’ASSE. Mais les ambitions du club troyen pourraient être freinées par un mercato agité.

Après 17 journées, l’ESTAC caracole en tête du classement de Ligue 2. L’équipe dirigée par Stéphane Dumont a fait preuve d’une régularité impressionnante et s’impose comme le candidat numéro un à la montée. Les Troyens comptent déjà cinq points d’avance sur l’AS Saint-Étienne, leur plus proche poursuivant (en attendant la décision pour Bastia — Red Star interrompu). Un écart qui commence à peser dans la course à l’accession.

Mais cette domination troyenne pourrait être remise en question par un hiver mouvementé. Le mercato s’annonce délicat dans l’Aube, et certains joueurs sont déjà dans le viseur de clubs de Ligue 1.

Monaco lorgne sur Detourbet, pépite de l’ESTAC

Selon RMC Sport, l’AS Monaco s’intéresse de près à Mathys Detourbet, l’attaquant international U20 sous contrat avec Troyes jusqu’en 2028. Membre du City Group, très bien suivi à l’échelle internationale, Detourbet a brillé sur la première partie de saison. À seulement 20 ans, il est considéré comme l’un des meilleurs espoirs offensifs du championnat.

Monaco n’est pas seul sur le dossier. Mais les dirigeants du Rocher semblent avancer sérieusement, soutenus par l’agent du joueur, Thibaut Urien, qui serait prêt à coopérer avec d’autres structures pour faciliter un deal dès cet hiver.

Une vente en janvier est donc plausible, même si Troyes n’a pas besoin de vendre. Solide financièrement grâce au soutien du City Group, l’ESTAC pourrait toutefois céder si une offre significative arrive et que le joueur fait le forrcing. Et Detourbet n’est peut-être pas le seul à susciter les convoitises…

Une opportunité à saisir en Ligue 2 ?

Cette situation pourrait changer la donne en Ligue 2. Si Troyes perd un ou deux éléments cet hiver, l'effectif serait touché. Déjà affecté par de lourdes absences, la marge se réduit pour l'ESTAC qui doit désormais l'emporter au forceps. La force mental et les qualités collectives font pour l'instant la différence du côté du Stade de l'Aube. Mais l'équilibre reste toujours fragile en Ligue 2. Un mercato agité, des envies d'ailleurs, des joueurs un peu moins concerné, et tout s'envole rapidement. La ligue 2 est un marathon. Troyes a remporté la première manche, entame la seconde avec de l'avance, mais n'est pas à l'abri. L'ASSE sait ce qui lui reste à faire : enchaîner les victoires et ne pas regarder dans le rétroviseur. Mais une chose est sûre : le mercato d’hiver pourrait bien redistribuer les cartes en haut de tableau.

Source : RMC Sport