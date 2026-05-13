Buteur de la victoire de Rodez sur la pelouse du Red Star (3-2), Wilitty Younoussa a savouré la qualification du RAF pour le play-off face à l’ASSE. Le milieu ruthénois a aussi retenu les leçons de l’élimination vécue il y a deux ans avant un nouveau déplacement à Geoffroy-Guichard.

Wilitty Younoussa a vécu une soirée particulière mardi au stade Bauer. Auteur du troisième but ruthénois face au Red Star, le milieu de Rodez a offert la qualification à son équipe pour le play-off 2 contre l’ASSE. Après la rencontre, il ne cachait pas son émotion. "C’est un plaisir énorme. Il y a deux ans, c’était déjà pareil mais à domicile. Il y avait encore plus d’enthousiasme avec notre public. Aujourd’hui, même s’ils étaient moins nombreux, nos supporters étaient là pour nous. C’est vraiment un honneur." Le joueur du RAF a également souligné le caractère particulier de ce moment dans son parcours avec Rodez. "Vivre deux play-offs avec ce club et marquer le but de la victoire, c’est quelque chose de vraiment agréable." Une nouvelle soirée forte pour une équipe ruthénoise qui continue d’écrire l’une des plus belles pages de son histoire récente.

Rodez veut éviter les erreurs du passé contre l’ASSE

Très vite, Wilitty Younoussa a basculé vers le rendez-vous de vendredi à Geoffroy-Guichard. Le milieu ruthénois garde encore en mémoire le précédent play-off disputé par Rodez il y a deux ans. Selon lui, la récupération physique avait alors pesé lourd dans la performance du RAF. "Je pense que tout va commencer par la récupération. Il y a deux ans, je crois qu’on n’avait pas assez récupéré. Il y avait beaucoup de fatigue et on avait perdu ce match-là." Rodez devra cette fois enchaîner rapidement après ce succès au Red Star pendant que l’ASSE bénéficie de plusieurs jours de repos supplémentaires. Un élément que Younoussa considère déjà comme central dans la préparation du déplacement dans le Chaudron.

"Il ne faudra pas déjouer"

Malgré la fatigue accumulée, Wilitty Younoussa refuse de changer l’approche ruthénoise avant d’affronter l’ASSE. Le joueur de Rodez estime que son équipe devra avant tout rester fidèle à ses principes de jeu. "Il faut repartir sur de bonnes bases, bien récupérer et ensuite rester dans ce qu’on sait faire de mieux." Le milieu insiste également sur l’importance de conserver le même état d’esprit que durant toute la deuxième partie de saison. "Il ne faudra pas déjouer." Un message clair envoyé avant un play-off où Rodez tentera de créer l’exploit face à une ASSE portée par Geoffroy-Guichard. Après la qualification obtenue au Red Star, le RAF affiche en tout cas un discours ambitieux et sans complexe avant ce rendez-vous décisif pour l’accession en Ligue 1.