L’ASSE a décroché son billet pour le barrage de Ligue 1 après une soirée irrespirable face à Rodez. Les Verts ont dû attendre une séance de tirs au but totalement folle pour s’imposer (7-6) après un match accroché. Désormais, place à l’OGC Nice avec un objectif clair : retrouver l’élite. Mais un scénario inattendu pourrait aussi rebattre les cartes…

L’ASSE a souffert, douté, mais l’ASSE est toujours en vie. Opposés à Rodez lors du playoff 2, les Stéphanois ont validé leur qualification au bout du suspense. Une victoire acquise lors d’une interminable séance de tirs au but (7-6), symbole d’une équipe qui refuse de mourir dans cette fin de saison.

Dans un Geoffroy-Guichard incandescent, les hommes de Philippe Montanier ont montré du caractère. Tout ne fut pas parfait, loin de là. Mais les Verts ont trouvé les ressources mentales pour continuer à croire à une remontée en Ligue 1.

Le plus dur reste toutefois à faire.

ASSE - Nice : le choc de la dernière chance

Désormais, l’ASSE va défier l’OGC Nice dans une double confrontation capitale. Le vainqueur décrochera le dernier ticket pour la Ligue 1 version 2026-2027.

Sur le papier, le défi paraît immense. Nice dispose d’un effectif supérieur, d’une expérience du très haut niveau et d’une stabilité que Saint-Étienne recherche encore. Mais dans ce type de barrage, la dynamique et l’aspect mental peuvent faire basculer une saison entière.

Les Verts avancent avec un supplément d’âme retrouvé depuis plusieurs semaines. Cette qualification obtenue dans la douleur contre Rodez pourrait aussi servir de déclic psychologique avant d’affronter les Aiglons.

D’autant que l’histoire récente du football français a souvent réservé des surprises lors des barrages. L’ASSE sait qu’elle n’aura rien à perdre.

Une menace plane sur Le Havre, pour son maintien en Ligue 1

Mais alors que tous les regards se tournent vers ce barrage explosif, une autre information pourrait bouleverser le scénario final.

Le journaliste investigateur Romain Molina a semé le doute concernant la situation financière du Havre. Sur ses réseaux, il explique :

"J'ai quand même des doutes pour le passage DNCG du Havre. Il y aura au moins un encadrement (en étant gentil) voire pire si l'actionnaire ne bouge pas d'ici là."

Une déclaration lourde de sens.

Car en cas de relégation administrative du HAC par la DNCG, c’est le perdant du barrage Ligue 1/Ligue 2 qui pourrait finalement être repêché dans l’élite. En effet, le règlement mentionne que : "Après le déroulement du barrage, dans l’hypothèse où un club qualifié pour la saison suivante en Ligue 1 Uber Eats renonce à sa participation ou ne satisfait pas aux critères de participation de la Ligue 1 Uber Eats, ou se voit refuser cette accession par décision de la DNCG ou tout autre organe notamment disciplinaire, le club perdant du barrage est repêché sous réserve qu’il satisfasse aux conditions de participation de Ligue 1 Uber Eats fixées au Titre 1 du Règlement Administratif de la LFP."

Autrement dit, même une défaite contre Nice ne condamnerait peut-être pas totalement Saint-Étienne.

Le bonheur des uns…

Cette hypothèse reste évidemment conditionnée aux décisions de la DNCG dans les prochaines semaines. Rien n’indique aujourd’hui qu’une sanction extrême sera prononcée contre Le Havre. Mais les propos de Romain Molina suffisent déjà à alimenter tous les scénarios possibles.

Du côté stéphanois, impossible toutefois de compter sur un miracle administratif. L’ASSE devra d’abord tenter de faire tomber Nice sur le terrain.

Les Verts savent mieux que personne qu’en football, le destin peut parfois basculer en quelques jours. Entre euphorie, stress et suspense économique, cette fin de saison pourrait encore réserver bien des rebondissements.

Et parfois, le bonheur des uns fait effectivement le malheur des autres…