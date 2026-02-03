Ancien symbole du projet porté par l'AS Saint-Étienne sous l’ère Claude Puel, Adil Aouchiche s’apprête à tourner une nouvelle page de sa carrière. En difficulté depuis son départ du Forez, le milieu offensif va tenter de se relancer en Allemagne, au sein d’un club historique.

Arrivé à Saint-Étienne à l’été 2020, Adil Aouchiche devait incarner l’avenir des Verts. Un pari fort et un investissement conséquent. Recruté en provenance du Paris Saint-Germain, Aouchiche débarque dans le Forez avec une étiquette flatteuse : celle d’un grand espoir du football français. Formé au PSG, international régulier chez les jeunes, il arrive avec un CV prometteur et une indemnité estimée à 5,4 millions d’euros.

Rapidement, le joueur peine à s’imposer comme un cadre. Ballotté entre plusieurs postes, en manque de régularité, souvent brillant par séquences mais rarement décisif, Aouchiche ne parvient jamais à s’installer durablement. Dans une équipe en grande difficulté sportive, il ne réussit pas à peser sur le jeu comme attendu. Son passage sous le maillot vert restera ainsi comme une déception majeure.

Un bilan contrasté sous le maillot stéphanois

Entre 2020 et 2022, Adil Aouchiche dispute 77 rencontres toutes compétitions confondues avec l’ASSE.

Deux buts inscrits, dix passes décisives délivrées. Des statistiques bien en deçà des attentes placées en lui, notamment pour un joueur présenté comme le leader technique du projet. Malgré quelques éclairs balle au pied, il ne parvient jamais à endosser le rôle de patron offensif.

Le contexte collectif ne joue pas en sa faveur. L’équipe sombre progressivement, le club glisse vers la relégation, et Aouchiche incarne malgré lui l’échec d’une stratégie largement axée sur la jeunesse. Après la descente en Ligue 2, son avenir s’écrit loin du Forez. Direction l’Angleterre.

Un parcours à l’étranger en quête de stabilité

Loin de Saint-Étienne, Aouchiche tente de se relancer à Sunderland AFC. Le temps de jeu est plus conséquent, mais les responsabilités restent limitées. En 38 apparitions, il inscrit deux buts et délivre quatre passes décisives : un apport correct, sans être déterminant.

Dans la continuité, il est prêté à Aberdeen FC. En Écosse, il retrouve davantage de continuité : trente matchs disputés, trois buts, deux passes décisives. Un passage plus stable, sans pour autant connaître l’explosion attendue.

Un nouveau défi en Allemagne

À 23 ans, l’ancien Stéphanois s’apprête désormais à relever un nouveau défi. Adil Aouchiche va s’engager avec Schalke 04, pensionnaire de 2. Bundesliga. Actuel leader de son championnat, Schalke souhaite relancer le milieu offensif français dans un environnement structuré. Un accord serait proche avec Sunderland pour un transfert définitif.

Pour Aouchiche, ce nouveau départ ressemble à une étape charnière. Celle de la maturité. Celle où le potentiel doit enfin se transformer en performances régulières. L’ancien espoir parisien n’a désormais plus le droit à l’erreur.