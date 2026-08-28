Parti libre de l’ASSE après trois saisons dans le Forez, Florian Tardieu n’a pas quitté la Ligue 2. Le milieu de terrain a choisi Montpellier malgré plusieurs possibilités cet été. Avant de retrouver prochainement Geoffroy-Guichard, il est revenu sur les raisons de ce choix.

Florian Tardieu a refermé son aventure stéphanoise à la fin du mois de juin. Arrivé à l’ASSE en 2023, le milieu de terrain a accompagné les Verts lors de la remontée en Ligue 1 avant de connaître la relégation en 2025, puis une dernière saison sous le maillot vert. Son bilan s’est arrêté à 84 rencontres, dont 63 comme titulaire, sept buts et six passes décisives. Libre de choisir son prochain club, Tardieu disposait de plusieurs pistes. Montpellier avait toutefois pris une longueur d’avance assez tôt. Le contact avec Zoumana Camara remontait même à la saison précédente. Le joueur a finalement rejoint un concurrent direct de l’ASSE dans la course aux premières places de Ligue 2. Après trois journées, les Héraultais comptent sept points, soit deux de moins que les Verts.

Tardieu raconte pourquoi il a choisi Montpellier

À l’approche de la rencontre face à Boulogne-sur-Mer, Florian Tardieu est revenu en conférence de presse sur son été. Le milieu n’était pas sans solution après son départ de Saint-Étienne. Il avait toutefois été sensible au discours de Zoumana Camara et à la volonté affichée par l’entraîneur montpelliérain de le recruter.

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"Des propositions, j’en ai eues. Le coach m’a appelé assez tôt la saison dernière. Il me voulait vraiment, forcément, ça a joué dans la balance. Le projet sportif, le projet du club, ça reste un top club. Mon objectif est clair, je viens ici pour essayer de faire remonter le club."

Le projet était donc identifié rapidement. Tardieu connaît d’ailleurs parfaitement la mission qui l’attend. Il a déjà vécu une montée avec l’ASSE au printemps 2024 et possède une solide expérience de la Ligue 2. Montpellier cherchait justement à intégrer ce vécu dans son nouvel effectif. Son arrivée a été officialisée début juillet par le Montpellier HSC.

Avant ASSE-Montpellier, une attente plus longue que prévu

L’accord n’a pourtant pas été immédiat. Le contexte autour de Montpellier a retardé les discussions et obligé Tardieu à patienter dans le sud de la France. Une situation que le joueur a également racontée.

"Avec le projet de vente du MHSC, ça a pris un peu plus de temps que prévu et cela a, à un moment, freiné un peu les discussions. J’étais chez moi dans le sud en train de patienter. Le coach me rassurait souvent par rapport à ça. J’étais impatient de signer."

Une fois son contrat signé, Tardieu n’a pas immédiatement pu enchaîner. Une entorse à la cheville contractée durant la préparation a perturbé son début de saison. Il a depuis retrouvé les terrains et peut désormais se tourner vers la suite du championnat.

Le calendrier lui réserve surtout un rendez-vous particulier. Montpellier doit se déplacer à Geoffroy-Guichard le 5 septembre, lors de la cinquième journée. Tardieu retrouvera alors un stade et plusieurs joueurs avec lesquels il a partagé trois saisons. Le contexte sportif pourrait donner encore davantage de relief à ces retrouvailles : après trois journées, l’ASSE occupe la première place avec neuf points et le MHSC suit avec sept unités. Avant cela, les deux équipes auront encore une rencontre à négocier.