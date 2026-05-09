L'ASSE joue son va-tout face à Amiens, samedi, pendant que Le Mans ira à Bastia pour tenter de valider sa montée. En Corse, Réginald Ray va tenter de jouer un mauvais tour à son ancien club sarthois. Il s'est confié à Ouest-France. Extraits.

Ce samedi 9 mai s'annonce particulièrement palpitant. Sur une série de trois défaites consécutives, l'ASSE est miraculeusement encore en vie dans la course à la montée directe en Ligue 1. Malgré dix revers cette saison, les Verts peuvent encore être promu en cas de large succès face à Amiens, relégué en Ligue 3. Dans le même temps, plus au sud de Geoffroy-Guichard, il faut espérer que Le Mans ne s'impose pas à Bastia. S'étant offert une possibilité de se maintenir après une superbe remontée, les Corses doivent s'imposer pour espérer se maintenir en Ligue 2. Ex-entraîneur des Manceaux aujourd'hui à Bastia, Réginald Ray entend bien jouer un mauvais tour à son ancien club. Le coach s'est confié à Ouest-France.

Réginald Ray ne laisse pas de place à l'affect

Réginald Ray avant Bastia - Le Mans : (Un destin taquin au vu de l'histoire entre le coach et Le Mans ?) "On peut effectivement le voir comme un clin d’œil du destin, même si on ne sait pas encore pour qui il sera favorable. Beaucoup de gens m’en ont parlé, mais je ne me focalise pas là-dessus. J’aurais préféré que nous soyons sauvés avant ce dernier match, tout comme j’imagine que Le Mans espérait valider sa montée plus tôt. C’est un match qui compte énormément pour les deux équipes. Pour nous, c’est un défi de taille, même si notre destin ne dépend plus uniquement de nous."

Réginald Ray avant Bastia - Le Mans : (Un match particulier psychologiquement ?) "Pas du tout. Aujourd’hui, je suis l’entraîneur du SC Bastia. Mon adversaire, c’est Le Mans. Toute mon énergie est concentrée sur les moyens de les battre. Il n’y a pas de place pour l’affect. Je suis un compétiteur : je ne laisse même pas mes enfants gagner aux cartes, au point que ma femme ne veut plus jouer avec moi (rires) ! Dans le milieu professionnel, c’est la même chose."

"La douleur est toujours présente" pour Ray

Réginald Ray avant Bastia - Le Mans : (Un ressentiment toujours présent ?) "La douleur est toujours présente, c’est sûr. Le président avait tout résumé avec le terme « d’injustice ». Après, je ne suis dupe de rien dans ce milieu et on avance. C’est toujours dommage d’être stoppé net dans un processus, mais cela fait partie du métier. Je ne cherche pas de revanche pour autant. J’ai simplement un match à gagner contre un adversaire difficile qui fait une saison exceptionnelle."

Réginald Ray avant Bastia - Le Mans : (Qui a le plus à perdre ?) "Nous, forcément. Le Mans fera au pire les barrages. De notre côté, même avec un bon résultat, si le score de Laval ne nous favorise pas, ce sera compliqué. Mais d’où l’on vient, c’est déjà bien d’avoir encore cet espoir, même s’il s’est amenuisé. Nous avons des regrets sur la phase retour car nous méritions plus de points au vu de nos prestations, mais le défi était immense dès le départ. Nous jouons avec cette épée de Damoclès depuis mon arrivée et les joueurs ont toujours bien répondu à cette pression."