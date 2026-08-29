Une semaine après avoir été humiliés par Rodez à la Beaujoire, les Canaris se déplaçaient à Roudourou ce samedi soir (20h). Seuls lanterne rouge de Ligue 2, les joueurs du FC Nantes étaient en quête de leurs premiers points de la saison. Résumé de la rencontre.

Relégué après treize saisons en Ligue 1, le FC Nantes n’a pas réussi son retour en Ligue 2. Après trois journées, les Canaris sont déjà en crise et se sont séparés de Michel Der Zakarian. Revenu au club cet été, l’ancien coach du MHSC aura été remercié avant la fin du mois d’août par la direction nantaise.

Les coéquipiers de Saidou Sow et Mathieu Cafaro n’avaient sans doute pas imaginé vivre un tel début d’exercice 2026-2027. Seule équipe à ne pas avoir pris le moindre point en Ligue 2, les Nantais sont lanterne rouge depuis l’issue de la seconde journée.

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Nantes en quête de ses premiers points en Ligue 2

Sur la pelouse de Guingamp, l’heure était à la révolte pour les Jaunes et Verts. Les Bretons sortent d’une défaite à Sochaux et espéraient se relancer pour maintenir le FC Nantes dans la crise.

Ambitieux de retrouver rapidement la Ligue 1, les Nantais étaient à la recherche de leurs premiers points de la saison en Ligue 2. Après une lourde défaite 5-2 à domicile face à Rodez, le FC Nantes était dans l’obligation de se racheter en Bretagne.

Renversants

Les débuts s'annonçaient catastrophiques pour le FC Nantes puisqu'après 15 minutes de jeu, les canaris étaient déja menés 2-0 sur la pelouse de Guingamp. Avec du caractère et de la resilience, ils ont su revenir au score grâce à un doublé de Younoussa. Et, pour la première du coach Poirier, Antoine Joujou va marquer à cinq minutes du terme, le but de la victoire. Une délivrance pour les canaris qui pensent marquer leurs trois premiers point de la saison mais à la 95e, suite à une main, Guingamp va égaliser sur penalty après un arrêt de Dupé. 3-3, c'est le score final !