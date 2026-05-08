À l'approche du choc face à l’ASSE, Alain Pochat n’a pas caché son respect pour Geoffroy-Guichard. Le coach de la lanterne rouge s’attend à une soirée sous haute pression dans le Chaudron.

À quelques heures d’affronter l’AS Saint-Étienne, Alain Pochat s’est présenté face à la presse avec lucidité. L’entraîneur adverse sait à quoi s’attendre en se déplaçant dans le Forez. Geoffroy-Guichard, son ambiance et son histoire ne laissent personne indifférent. Et encore moins dans un contexte où les Verts jouent gros devant leur public.

Le technicien ne parle pas forcément de plaisir, mais d’un rendez-vous à part. « C’est un stade mythique avec un public exceptionnel », a-t-il rappelé. Une reconnaissance claire de ce que représente le Chaudron dans le paysage du football français. Pour lui, ces matchs font partie de ceux qu’on veut vivre, que ce soit comme joueur, entraîneur ou même simple spectateur.

Geoffroy-Guichard, un défi plus qu’un plaisir

Alain Pochat ne s’y trompe pas. Derrière l’image d’un stade mythique, il y a surtout une réalité sportive difficile à gérer. « Il y a un enjeu fort pour eux », souligne-t-il, conscient que l’ASSE joue gros dans cette rencontre.

Le parallèle avec d’autres ambiances fortes, comme à Lens, en dit long sur le respect qu’il porte à Geoffroy-Guichard. Pour lui, c’est l’essence même du football. Une ferveur, une pression constante, et un public capable de faire basculer un match.

Ses joueurs sont prévenus. Le moindre corner, la moindre situation peut enflammer le stade. « Ça pousse derrière », insiste-t-il. Dans ce contexte, rester lucide devient un véritable défi, surtout pour les plus jeunes éléments de son effectif.

Lobry vers un retour face à l’ASSE ?

Autre sujet évoqué en conférence de presse : le possible retour de Victor Lobry. L’ancien Stéphanois pourrait retrouver Geoffroy-Guichard, mais rien n’est encore acté.

Alain Pochat reste prudent. Le joueur a repris l’entraînement collectif et affiche une détermination totale. « Il a bossé comme un fou », confie le coach. En avance sur son programme, Lobry montre des signes encourageants.

Mais la décision ne sera pas prise à la légère. Le staff médical, les préparateurs physiques et le joueur lui-même seront consultés. L’objectif est clair : éviter tout risque de rechute.

Le technicien évoque aussi l’aspect psychologique. Revenir dans un stade comme Geoffroy-Guichard, dans une ambiance électrique, peut être intimidant après une blessure. « Il y a toujours une appréhension », rappelle-t-il.

Un Chaudron qui peut faire basculer le match

C’est sans doute le point clé de cette rencontre. Après un huis clos, ses joueurs vont passer à un stade plein, avec près de 40 000 supporters.

Le contraste est énorme. « Ce sont des émotions complètement différentes », explique Pochat. Gérer cette pression sera déterminant.

Pour certains joueurs, ce sera une découverte. Pour d’autres, un retour en terrain connu. Mais tous devront répondre présent.