Arrivé il y a une semaine, Julien Le Cardinal s’est immédiatement illustré sous les couleurs de l’ASSE. Titulaire contre Montpellier, il a brillé et intègre l’équipe type de la 22e journée de Ligue 2.

C’est ce qu’on appelle une entrée fracassante. Pour sa première apparition sous le maillot de l’AS Saint-Étienne (ASSE), Julien Le Cardinal a marqué les esprits. Transféré de Brest pour 1,5 million d’euros, le dfenseur de 28 ans n’a pas mis longtemps à justifier son recrutement. Face à Montpellier, il a livré une prestation de haut niveau, récompensée par une note Sofascore de 8.3, la meilleure parmi les défenseurs de Ligue 2 ce week-end.

Sa performance lui vaut logiquement une place dans l’équipe type de la 22e journée du championnat. Un symbole fort pour un joueur qui n’entrait plus dans les plans du SB29 ces derniers mois.

Une prestation complète pour Le Cardinal

Face à Montpellier, Julien Le Cardinal a été omniprésent. Il a su se montrer solide défensivement (5 aides défensives, 100 % de duels gagnés au sol et dans les airs), tout en apportant dans la relance et les projections vers l’avant.

Avec 89 ballons touchés, 66 passes réussies sur 78 (85 %) et 24 courses, le nouveau stéphanois a été un véritable métronome . Il s’est même offert un tir cadré et une passe clé, tout en parcourant près de 280 mètres en distance totale avec ballon. Un match plein, à l’image de sa progression la plus longue de 38,9 mètres.

Philippe Montanier peut se frotter les mains

Installé à la tête de l’ASSE depuis une dizaine de jours, Philippe Montanier a rapidement intégré Le Cardinal à son système. Un choix judicieux, tant l’ancien joueur du Paris FC s’est montré à la hauteur.

Avec ce succès (1-0), Saint-Étienne se repositionne dans la course à la montée. Le club n’est plus qu’à 2 points du podium, et l’apport de joueurs comme Le Cardinal pourrait être décisif dans la dernière ligne droite.

Encore en phase d’intégration, Julien Le Cardinal a déjà conquis le public de Geoffroy-Guichard. Prochaine étape : confirmer dès samedi sur la pelouse de Guingamp.

Équipe type de la J22 de Ligue 2 (Sofascore)

E. Basilio (Nancy) — 8.0

(Nancy) — 8.0 J. Ruiz (Pau FC) — 7.9

(Pau FC) — 7.9 A. Koné (Reims) — 8.0

(Reims) — 8.0 J. Le Cardinal (ASSE) — 8.3

(ASSE) — 8.3 Y. Diaby (Grenoble) — 7.9

(Grenoble) — 7.9 J. Anziani (Pau FC) — 7.8

(Pau FC) — 7.8 J. Benet (Grenoble) — 7.6

(Grenoble) — 7.6 L. Buades (Le Mans) — 7.9

(Le Mans) — 7.9 G. Versini (Pau FC) — 7.9

(Pau FC) — 7.9 T. Arconte (Rodez) — 8.7

(Rodez) — 8.7 F. Diédhiou (Clermont) — 9.4

Source : Sofascore