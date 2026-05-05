Les chiffres le confirment : Bastia va bien mieux. Loin de son classement général en Ligue 2. Sur les 5 et 10 derniers matchs, les Corses affichent une forme très honnête. Et c'est une excellente nouvelle pour les supporters de l'ASSE.

Le classement de forme sur les 5 dernières journées est sans appel. Bastia pointe à la 6e place avec 8 points sur 15 possibles — 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. C'est très correct, loin du bilan globale qui pointe Bastia à la 17ème place de L2. Annecy domine ce classement avec 13 points, Rodez suit avec 11, Troyes et Red Star avec 10. Le Mans lui-même est 5e avec 9 points. Gagner Bastia ne sera pas uine pârtie de plaisir pour Le Mans. Un exploit ? Peut-être pas. Mais pas loin pour le promu.

Mieux encore — ou plutôt mieux pour l'ASSE — les Corses restent sur une série positive : une victoire à Guingamp (1-0) lors de la dernière journée, un nul à Clermont, et une défaite face au Red Star (3-4), des nuls contre Amiens et Rodez. Ce sont des résultats d'une équipe qui se bat et ne lachera rien.

Ligue 2 : Bastia compte bien arranger l'ASSE

Sur 10 matchs : Bastia est 10e

L'image sur 10 matchs confirme que le Sporting va mieux. Bastia est 10e du classement de forme avec 11 points — 2 victoires, 5 nuls, 3 défaites. Les Corses ont pris un point en moyenne par match sur cette période. C'est le profil d'une équipe qui ne perd pas souvent — mais qui ne gagne pas souvent non plus. 5 nuls sur 10 matchs, c'est le signe d'une équipe qui s'accroche, qui défend, qui limite les dégâts mais qui peine à faire la différence.

Sur cette même période de 10 matchs, Le Mans est 3e avec 20 points, l'ASSE 5e avec 17 points. Les deux clubs prétendants à la montée ont objectivement mieux performé que Bastia sur le long terme. Ce n'est pas un scoop mais ça remet les choses en perspective. Bastia n'est plus le cancre de la Ligue 2.

Ce que ça signifie concrètement pour Le Mans

Le Mans se déplace à Furiani sans son gardien titulaire Nicolas Kocik, forfait sur blessure. L'enjeu est maximal. Mais en face, Bastia sera coriace. Les Corses vont mieux.

Gagner à Furiani est souvent difficile — l'atmosphère, l'enjeu pour les locaux, la pression du maintien. Bastia n'est pas intouchable. Un nul des Manceaux en Corse est un scénario très réaliste. Et c'est précisément ce dont l'ASSE a besoin.

Ce que ça change pour l'ASSE

Si Le Mans fait nul à Bastia et que l'ASSE bat Amiens par deux buts d'écart, les Verts montent directement en Ligue 1. C'est le scénario. Et au regard de la forme de Bastia sur les 5 et 10 derniers matchs, un nul manceau en Corse n'a rien d'improbable — c'est même un résultat cohérent avec ce que les Corses produisent depuis plusieurs semaines.

Saint-Étienne, de son côté, reçoit Amiens — dernier, relégué, sans enjeu, sans victoire à l'extérieur depuis le 12 décembre. Geoffroy-Guichard sera à guichets fermés. Les retours de Le Cardinal, Davitashvili et Moueffek sont espérés. Le contexte ne sera jamais plus favorable.

Ligue 2 : Un scénario fou mais crédible

Les données de forme de Bastia ne mentent pas. Bastia va bien mieux. Face à eux, Le Mans reste sur deux nul à l'extérieur (Boulogne et Grenoble). Pour l'ASSE, c'est la meilleure nouvelle. Le Mans peut trébucher en Corse — et si c'est le cas, l'ASSE devra faire le reste. Les Verts ont leur destin entre les mains, à condition de croire que Furiani est une forteresse invincible.