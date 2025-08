À une semaine de son déplacement à Geoffroy-Guichard pour y défier l’AS Saint-Étienne lors de la 2e journée de Ligue 2 BKT, le Rodez Aveyron Football s’apprête à perdre son arme offensive numéro 1 : Timothé Nkada. Les ruthénois vont devoir composer face à l'ASSE.

C’est un véritable coup dur pour Didier Santini. À l’heure de préparer l’un des plus gros rendez-vous de sa saison, Rodez est en passe de perdre l’un des meilleurs attaquants du championnat. Deuxième meilleur buteur de Ligue 2 lors du dernier exercice avec 17 buts en 31 matchs, Timothé Nkada (26 ans) est sur le départ. Et son absence contre les Verts pourrait peser lourd.

Un accord tout proche entre Rodez et le Standard de Liège

En mai dernier, Nkada ne cachait déjà plus son ambition : « Aller dans un grand championnat, c’est l’étape du dessus ». Son profil complet et sa régularité n’ont évidemment pas laissé insensibles plusieurs écuries européennes. Selon Foot Mercato, des clubs de Ligue 1, ainsi que plusieurs formations turques et allemandes, ont pris des renseignements. Mais c’est le Standard de Liège qui a su dégainer le plus vite.

Selon les dernières indiscrétions, un accord entre Nkada et le club belge est imminent. Les deux parties auraient trouvé un terrain d’entente, et la signature pourrait intervenir dans les prochaines 24 heures. Reste désormais à finaliser l’indemnité de transfert entre Rodez et le Standard, mais tout semble indiquer que l’affaire est en bonne voie. Avec la chute des droits TV, Rodez doit vendre. Coup dur.

Un départ lourd de conséquences avant de défier l'ASSE

Ce départ s’annonce comme un vrai casse-tête pour Rodez. L’attaquant formé au Stade Rennais représentait une menace constante sur les défenses, par sa vitesse, sa puissance et sa capacité à faire la différence dans les 30 derniers mètres. En déplacement à Geoffroy-Guichard samedi 16 aout, Rodez devra se réorganiser sans son atout offensif majeur, et cela face à une équipe stéphanoise ambitieuse et bien décidée à faire le plein à domicile.

Pour l’AS Saint-Étienne, c’est une bonne nouvelle sur le papier, mais la prudence reste de mise. Rodez a prouvé par le passé qu’il savait surprendre, même sans ses meilleurs éléments. Eirik Horneland et ses hommes sont prévenus.

