ASSE - Nice : Pierre Sage a livré son analyse sur la situation de Nice avant la finale de Coupe de France ce vendredi. L'entraîneur de Lens décrypte le contexte psychologique des Aiglons avec franchise. Des mots qui trouvent un écho naturel du côté de Saint-Étienne, à quelques jours du barrage aller.

Avant ASSE - Nice, Pierre Sage voit le dilemme niçois

À deux jours de la finale, Pierre Sage n'a pas esquivé la question sur la situation particulière de Nice. Son analyse est celle d'un entraîneur qui comprend le vestiaire des aiglons: « Autant pour les dirigeants du club adverse, j'imagine que le choix est assez clair (le maintien), autant dans la tête des joueurs, je pense que le choix est inverse. Parce qu'un titre, ça te suit toute ta carrière et leur avenir, même très proche, n'est pas garanti du côté de la promenade des Anglais. En tant que coach, je sais que les joueurs niçois réfléchiront un peu comme ça. Ce sera un dilemme. »

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La question se pose réellement. Les joueurs niçois jouent vendredi pour un maintien que leur direction veut absolument, ou pour une Coupe de France qui brille sur un CV à l'heure où beaucoup cherchent déjà un autre club. Les deux objectifs ne se superposent pas toujours naturellement dans un vestiaire.

Pierre Sage : « J'aime mieux nos conditions de préparation que les leurs »

Sage ne cherche pas à minimiser Nice mais reconnaît l'avantage lensois dans cette configuration : « À partir du moment où le match sera parti, les deux équipes auront autant de chances l'une que l'autre. Mais c'est vrai que j'aime mieux nos conditions de préparation que les leurs. C'est une drôle de situation. »

La réalité niçoise est connue. Une saison épuisante incluant l'Europa League, des incertitudes contractuelles pour de nombreux joueurs, une relation tendue avec les supporters, et cette finale à gérer trois jours seulement avant de se déplacer à Geoffroy-Guichard. Lens prépare un match de Coupe. Nice gère plusieurs dossiers simultanément.

Le statut de favori assumé sans excès

Lens aborde la finale en position de favori. Sage l'accepte sans en faire un sujet : « Honnêtement, au vu de comment réagit ce groupe, de l'énergie qu'il a mis au quotidien, je ne pense pas qu'on fera cette erreur. Et ce n'est pas parce qu'on va nous le souffler à l'oreille jusqu'au coup d'envoi qu'à un moment, ça va entrer dans nos têtes. Les joueurs ont vraiment à coeur de bien finir cette saison magnifique. »

Un contexte que l'ASSE observe de loin

Pour Saint-Étienne, qui attend Nice le 26 mai, cette analyse extérieure apporte un éclairage supplémentaire sur l'état d'un adversaire que Montanier refuse de sous-estimer. Le coach stéphanois a raison de rester concentré sur ses propres forces. Mais le tableau que Sage décrit, un club partagé entre deux objectifs et des conditions de préparation compliquées, correspond à ce que les observateurs constatent depuis plusieurs semaines à Nice.

Source : L'Équipe