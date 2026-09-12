Après cinq victoires en autant de journées, l’ASSE poursuit son sans-faute samedi soir à Dunkerque. Les Maritimes connaissent un début de saison plus irrégulier, mais possèdent plusieurs armes capables de poser des problèmes aux Stéphanois.

L’ASSE retrouve ce week-end une pelouse qui ne lui avait pas réussi la saison dernière. En décembre 2025, les Verts s’étaient inclinés 1-0 à Marcel-Tribut.

La nouvelle saison a commencé de manière spectaculaire pour Dunkerque. L’USLD a battu Grenoble 4-2 avant d’arracher un nul à Reims après avoir été menée 3-1. Depuis, la dynamique s’est calmée avec deux défaites puis un nul contre Clermont.

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Dunkerque aime aller vite vers l’avant

Albert Sánchez reste fidèle à une philosophie offensive. Son équipe s’organise principalement en 4-2-3-1.

Dunkerque ne cherche pas forcément à multiplier les longues séquences de possession. Les données montrent plutôt une équipe verticale, capable de jouer rapidement vers l’avant. Les Maritimes utilisent beaucoup le jeu long et les couloirs. Ils cherchent à trouver vite leurs joueurs offensifs, avec de la vitesse et une certaine présence aérienne. À la récupération, Dunkerque remet aussi de l’intensité. Le pressing est présent, mais moins étouffant que celui proposé par Montpellier.

Une défense qui laisse des possibilités

Cette volonté d’avancer comporte aussi des risques. Dunkerque a déjà encaissé neuf buts en cinq journées. C’est une équipe avec plusieurs fragilités défensives. L’imperméabilité reste faible et les duels aériens ne constituent pas un point fort. Le bloc dunkerquois peut laisser des espaces lorsqu’il est attaqué rapidement. Sa résistance au pressing reste également moyenne.

Le contraste avec l’ASSE est assez net. Saint-Étienne conserve davantage le ballon et résiste mieux à la pression. Les Verts pourraient donc trouver des situations en cassant la première ligne adverse.

Lebeau et Prutsev parmi les principales menaces

Adrien Lebeau constitue l’un des principaux créateurs. Installé derrière l’attaquant, il touche beaucoup de ballons et cherche souvent la dernière passe. Sur un côté, Egor Prutsev représente une menace importante. L’ancien joueur de l’Étoile Rouge de Belgrade a déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Rapide et mobile, il aime rentrer vers l’intérieur.

Alex Daho apporte lui aussi de la percussion. Derrière eux, Jordan Morel et Théna Massock forment régulièrement le double pivot.

Une attaque bouleversée récemment

L’effectif offensif a toutefois évolué ces derniers jours. Thomas Robinet a quitté Dunkerque pour Nantes. Marco Decherf est lui aussi parti après un très bon début de saison.

Dunkerque s’est immédiatement renforcé. Arthylio Nadé, grand attaquant d’1,95 m, est arrivé de Troyes. Gaëtan Robail a également signé récemment.

Un autre visage sera bien connu des Stéphanois : Enzo Mayilla. Transféré de l’ASSE à Dunkerque cet été, l’attaquant a débuté la dernière rencontre face à Clermont.

Face à une équipe encore en pleine évolution, l’ASSE devra surtout se méfier des transitions et du jeu direct. Les Verts devraient trouver des espaces, mais Dunkerque reste capable de faire mal rapidement.

Sources : DataScout’, Sofascore.