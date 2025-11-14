Le 7ᵉ tour de la Coupe de France s’annonce particulièrement alléchant pour les clubs de Ligue 2, qui entrent pour la plupart en lice ce week-end du 14 au 16 novembre 2025. L’occasion pour certaines formations de se mesurer à des adversaires amateurs déterminés à créer l’exploit. Voici le programme complet des rencontres impliquant les pensionnaires de L2.

La magie de la Coupe de France est de retour. Ce 7ᵉ tour marque l’entrée en scène des clubs de Ligue 2, attendus avec impatience par leurs adversaires amateurs. Entre affiches déséquilibrées sur le papier, derbys régionaux et déplacements piégeux, ce week-end promet des émotions et, peut-être, des surprises.

Si certains clubs de l’antichambre de l’élite tenteront de poursuivre leur bonne dynamique en championnat, d’autres devront se méfier de formations déterminées à bousculer la hiérarchie. Comme chaque saison, la Coupe de France reste une compétition à part, où la hiérarchie n’est jamais garantie et où les rêves des petits peuvent devenir réalité.

Vendredi 14 novembre

Deux affiches ouvriront le bal à 20 heures.

Le FC Annecy se déplacera sur la Côte d’Azur pour affronter l’AS Cannes (N2), un club historique du football français qui espère renouer avec ses grandes heures dans cette compétition. Dans le même temps, Grenoble Foot 38 devra se méfier du club régional de l’Olympique de Villefontaine (R2), une formation ambitieuse qui rêve de faire tomber un pensionnaire de Ligue 2.

Samedi 15 novembre

La journée de samedi sera dense, avec un marathon de rencontres étalé du début d’après-midi à la soirée.

Dès 14 heures, Amiens AC rendra visite à l’US Auby (D1), pendant que le Stade de Reims se déplacera sur la pelouse de l’Olympique Charleville-Mézières Prix-lès-Mézières AM (N3). Autre duel déséquilibré sur le papier : Rodez Aveyron Football se déplacera chez Lavaur FC (R2).

À 15 heures, le leader Troyes affrontera La France d’Aizenay (R1), tandis que le SC Bastia ira défier l’US Château-Malo (R3) une heure plus tard.

À 17 heures, l’En Avant Guingamp se rendra en Bretagne pour affronter Saint-Colomban Locminé (N2). Puis à 18 heures, trois affiches réuniront plusieurs équipes de L2 :

Le Mans FC se déplacera à l’US Ivry Football (N3) ,

Le Stade Lavallois affrontera Le Cellier Mauves FC (R3) ,

Pau FC jouera sur la pelouse de Trélissac APFC (R1).

Le choc de la soirée opposera à 20h30 l’AS Saint-Étienne à l’AS Quetigny (R2), au stade Gaston-Gérard de Dijon. Une rencontre qui s’annonce festive et qui sera retransmise en direct sur BeIN Sports.

Dimanche 16 novembre

Le dernier volet de ce 7ᵉ tour se déroulera dimanche, avec encore plusieurs clubs de L2 en lice. À 15 heures, Montpellier HSC (relégué de L1) ira défier RCO Agde (N3). À 15h45, le Clermont Foot 63 se déplacera chez Blois Foot 41 (N2). Dans le Nord, Dunkerque affrontera Boulogne-sur-Mer dans un derby de Ligue 2, pendant que Nancy ira sur le terrain du GSA Tomblaine (R3) et que le Red Star FC se déplacera à Forbach (R1).

Tableau des rencontres du 7e tour de la Coupe de France pour les clubs de Ligue 2