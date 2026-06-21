Malgré des classements modestes en U17, U19 et National 3, Laurent Huard dresse un bilan positif de la saison du centre de formation de l'ASSE. Le directeur du centre, via un entretien publié par le site officiel, assume une politique claire : privilégier l'équipe professionnelle, même si cela fragilise les équipes de jeunes. Une orientation qui en dit long sur la stratégie du club.

L'exercice 2025-2026 n'a pas été simple pour le centre de formation stéphanois. Dixième en U17, huitième en U19 et onzième en National 3, l'ASSE a rarement occupé les premières places de ses différents championnats. Une situation qui pourrait apparaître comme une déception. Pourtant, Laurent Huard refuse cette lecture.

Le directeur du centre rappelle que plusieurs éléments majeurs ont quitté les équipes de jeunes beaucoup plus tôt que prévu. Kevin Pedro, Nadir El Jamali, Luan Gadegbeku, Paul Eymard ou encore Djylian N'Guessan ont régulièrement évolué avec le groupe professionnel. "Le premier objectif d'un centre de formation est de fournir l'équipe première. Et cet aspect-là reste prioritaire."

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Les meilleurs jeunes sont montés plus vite que prévu

Les conséquences se sont rapidement fait ressentir. La réserve a perdu plusieurs joueurs importants. Les U19 ont récupéré des profils plus jeunes. Les U17 ont eux-mêmes dû intégrer de nombreux joueurs U16. Cet effet domino a profondément modifié l'équilibre des équipes. "Certains joueurs devaient jouer davantage en réserve et ont finalement disputé la plupart de leurs matches avec le groupe professionnel."

Pour Laurent Huard, il ne s'agit pas d'un problème mais d'une réussite. Si les jeunes montent plus vite, c'est que le travail effectué à l'Étrat porte ses fruits. Les classements deviennent alors secondaires. Le directeur du centre insiste d'ailleurs sur la nécessité de trouver un équilibre entre les résultats et la progression des joueurs. "Le risque d'avoir trop de joueurs et de priver certains éléments de temps de jeu est aussi à prendre en compte."

Une stratégie assumée par Laurent Huard et l'ASSE

Cette saison aura finalement servi de révélateur. L'ASSE préfère accélérer la progression de certains talents plutôt que préserver les résultats de ses équipes de jeunes. La présence régulière d'El Jamali, N'Guessan ou Pedro auprès des professionnels illustre cette volonté. Le club accepte ainsi de fragiliser ses équipes de jeunes pour favoriser l'émergence des meilleurs éléments.

Dans un contexte où Ian Cathro devrait s'appuyer davantage sur la formation, cette stratégie pourrait encore s'accentuer. Toutefois, Laurent Huard semble occulter une chose : les performances des joueurs professionnels lorsqu'ils ont été appelés à jouer avec la réserve. Bien souvent, leurs prestations n'ont pas été à la hauteur des attendus. Un problème d'état d'esprit qu'il faudra résoudre à l'avenir...