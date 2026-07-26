La réserve de l'ASSE a signé son premier succès de la préparation estivale en s'imposant face au Servette FC (1-0). Une victoire acquise dans les derniers instants, mais ternie par la blessure de Niels Rised, sorti touché au mollet.

Les jeunes stéphanois affrontaient l'équipe U21 de Servette de Genève. Opposés au même club que l'équipe professionnel sur le terrain de Côte-Chaude, club centenaire et partenaire des Verts, les joueurs de Sylvain Gibert se sont imposés sur le plus petit des scores au terme d'une rencontre disputée.

Alignés dans un 4-4-2 proche de celui utilisé par Ian Cathro avec l'équipe première, les Stéphanois ont affiché de bonnes intentions durant le premier acte avant de souffrir au retour des vestiaires.

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L'ASSE a souffert avant de frapper au bon moment

Les jeunes Verts ont réalisé une première période cohérente, avec une bonne maîtrise collective et plusieurs séquences intéressantes dans le jeu. Face à une formation suisse de qualité, les débats se sont toutefois rééquilibrés après la pause.

Le Servette a alors pris le contrôle de la rencontre et s'est procuré plusieurs occasions franches. L'ASSE a pu compter sur un Axel Kacou particulièrement inspiré. Revenu dans son club formateur afin de s'entretenir en attendant de trouver un nouveau projet, le gardien a multiplié les interventions décisives pour maintenir son équipe à flot.

Alors que le match semblait se diriger vers un score nul, les Verts ont réalisé un véritable hold-up dans le temps additionnel. À la 91e minute, Mylan Toty (portrait ici) obtenait un penalty précieux. Mamadou Konte ne tremblait pas et transformait la tentative pour offrir la victoire aux Stéphanois.

Une victoire gâchée par la blessure de Niels Rised

Si ce premier succès de l'été est forcément encourageant pour le groupe de Sylvain Gibert, la rencontre laisse également un goût amer. Entré en jeu pendant le match, Niels Rised a été contraint de quitter ses partenaires après une blessure au mollet.

Les premières craintes évoquent une indisponibilité qui pourrait durer plusieurs semaines, un contretemps particulièrement frustrant pour le jeune Stéphanois en pleine préparation estivale. Un joueur qui gagnait vraiment du crédit pour une place dans le groupe.

Au-delà du résultat, cette rencontre a permis à plusieurs jeunes de gagner du temps de jeu, tandis que deux joueurs à l'essai ont également été observés par le staff. Une victoire acquise dans la douleur, qui apporte de la confiance à la réserve stéphanoise avant la suite de sa préparation.

Composition de l'ASSE : Vial – Teillol, Mnemoi, un joueur à l'essai, Jolivet – Depalle (cap.), Traoré, Toty, Ben Tiba – Cheikh, Konte.

Sont entrés en jeu : Kacou, Lengue, Rised, Mouton, Reynaud, Agesilas, Vibert ainsi qu'un joueur à l'essai.