L'un des premiers choix forts de Ian Cathro n'a pas concerné le système de jeu ou bien encore le mercato. Le nouvel entraîneur de l'ASSE a décidé de confier le brassard de capitaine à Julien Le Cardinal, au détriment de Gautier Larsonneur. Une décision qui n'a rien d'une sanction. Le défenseur stéphanois a expliqué les raisons de ce changement sur RMC Sport.

Pendant toute la préparation, une question est revenue chez les supporters : pourquoi Ian Cathro a-t-il choisi de changer de capitaine ? Julien Le Cardinal a apporté une réponse très claire. "Le coach est venu me voir pour me dire qu'il préférait avoir un joueur de champ sur le terrain."

L'entraîneur écossais lui a ensuite expliqué son raisonnement. "Il préfère avoir le capitaine dans les dix joueurs plutôt que le gardien, parce que le gardien est un peu en retrait." Pour Ian Cathro, ce choix répond aussi à une réalité du football actuel. "À chaque match, il faut désigner un joueur de champs responsable qui va voir l'arbitre. Il y a toujours moins de poids quand ce n'est pas le capitaine. C'est toujours plus compliqué."

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Même s'il n'est plus capitaine, "Gauthier reste l'un des leaders de ce vestiaire"

Le Cardinal insiste toutefois sur un point. Le brassard change de propriétaire, mais pas les équilibres du groupe. "Gauthier reste quand même l'un des leaders de ce vestiaire."

Puis il ajoute pour lever toute ambiguité : "C'est juste un capitaine qui change. Ça ne change pas la place de chacun et ce que chacun apporte au sein du groupe."

Le défenseur révèle d'ailleurs que les responsabilités restent partagées au quotidien. "Pour les rendez-vous des repas ou des choses comme ça, on gère toujours ça avec Gauthier." Le gardien des Verts conserve donc un rôle central auprès du groupe malgré la perte du brassard.

"Je ne vais pas changer qui je suis"

Devenir capitaine de l'ASSE représente une étape importante dans la carrière de Julien Le Cardinal. Pour autant, il ne compte pas modifier son comportement. "Je ne change pas qui je suis et je ne change pas ma personnalité parce que j'ai récupéré ce brassard. Je resterai toujours le même."

Il reconnaît tout de même que cette nouvelle fonction implique davantage de responsabilités. "C'est vrai qu'on a un peu plus de responsabilités au sein du groupe. Après, on ne va pas révolutionner le vestiaire."

Un capitaine... qui prend des cours d'anglais

Le brassard lui impose aussi un nouveau défi. Avec un effectif de plus en plus international, Julien Le Cardinal doit communiquer avec des joueurs qui ne maîtrisent pas encore le français. "Je prends des cours d'anglais maintenant."

Il en plaisante volontiers. "Je comprends un peu, mais m'exprimer en anglais... Il vaut mieux pas que vous m'entendiez parler anglais." Heureusement, il peut compter sur un relais précieux. "Il y a Maxime qui fait mon traducteur quand je dois faire des messages."

"On ne va pas révolutionner le vestiaire"

Au final, le changement de capitaine ne bouleverse pas le fonctionnement du groupe. Le brassard change de bras, mais le leadership reste collectif. "Je sais que je peux m'épauler sur un peu tout le monde parce que c'est important en ce début d'année."

Et lorsque l'on évoque Gautier Larsonneur, sa conclusion ne laisse aucune place à l'interprétation. "Gauthier reste quand même l'un des leaders de ce vestiaire." Plus qu'un changement d'homme, Ian Cathro a donc modifié la manière d'utiliser le brassard. Une nuance importante, que Julien Le Cardinal a tenu à rappeler avant le coup d'envoi de la saison.