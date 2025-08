Le jeune gardien Noa Delacroix, formé en région parisienne, s’impose comme l’une des révélations de la préparation estivale de l’AS Saint-Étienne. Explications.

Avec ses 1,90 m, son calme et sa maturité étonnante pour son âge, Noa Delacroix (voir le portrait fait en 2023 ici) a marqué les esprits cet été du côté de l'Étrat. Intégré comme gardien numéro 3 pour accompagner le groupe professionnel lors de la préparation estivale, il a profité des absences et de la confiance du staff pour se faire une place. À 19 ans, le portier a enchaîné les convocations lors des quatre matchs amicaux, honorant même un rôle de numéro 2 face au Paris FC en l’absence de Brice Maubleu. Une montée en puissance qui confirme son nouveau statut chez les Verts.

Un parcours formateur en région parisienne

Né en 2006 dans les Yvelines, Noa Delacroix a débuté le football à six ans au Racing Club de Neuphle-le-Château. Joueur de champ à ses débuts, il décide à l’âge de 9 ans d’endosser le rôle de gardien, un choix mûrement réfléchi selon son premier entraîneur Mohamed : « C’était son souhait, il avait cette envie de protéger les buts ». Ce choix s’avère rapidement judicieux. En U11, il rejoint le FC Issy-les-Moulineaux où il progresse pendant quatre saisons, avant de signer à Versailles en U16. C’est au sein du club francilien, pensionnaire de National 1, qu’il prend une nouvelle dimension.

Son profil attire alors plusieurs clubs professionnels. L’Olympique de Marseille, le Stade Brestois ou encore l’ASSE se positionnent. Malgré la volonté du FC Versailles de le garder en tant que troisième gardien de l’équipe première, Noa opte pour le Forez. Convaincu par le projet stéphanois, il paraphe un contrat de trois saisons.

Une progression accélérée à l’ASSE

Depuis son arrivée dans le Forez, Noa Delacroix ne cesse de progresser. Son travail quotidien, son sérieux et sa capacité à assimiler les exigences du haut niveau ont séduit les formateurs stéphanois. Après deux premières saisons solides au sein des équipes de jeunes, il attaque cette année 2025-2026 avec un statut particulier : celui d’un gardien en fin de contrat stagiaire, à un tournant décisif de son parcours.

Intégré à la préparation estivale des pros, il a su répondre présent. Sa prestance dans les cages, sa lecture du jeu et ses arrêts décisifs n’ont pas échappé au staff de l’ASSE. Désormais bien plus qu’un simple numéro 3, Delacroix représente un pari d’avenir pour le club, à condition de confirmer dans la durée.

Une saison charnière pour décrocher un contrat pro

À la reprise du championnat, Noa Delacroix devrait occuper le poste de titulaire avec l’équipe réserve de Sylvain Gibert. Un rôle clé qui lui permettra d’enchaîner les matchs en N3 et d'engranger un maximum d’expérience. Le défi est clair : convaincre les dirigeants de lui proposer un contrat professionnel à l’issue de cette ultime saison de formation.

L’AS Saint-Étienne mise de plus en plus sur ses jeunes, comme en témoigne la présence de plusieurs éléments issus du centre de formation dans le groupe professionnel. Delacroix a désormais l’opportunité de suivre cette trajectoire. Travailleur, talentueux, il lui reste à saisir sa chance avec régularité et constance pour franchir ce cap décisif.