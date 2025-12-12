Avant d'affronter l'ASSE au stade Geoffroy-Guichard, Reginald Ray, entraîneur du Sporting Club de Bastia, s'est exprimé en conférence de presse. Il a livré le groupe bastiais. Plusieurs absences à déplorer.

Reginald Ray, entraîneur du Sporting Club de Bastia : "Voici le groupe retenu pour affronter l'ASSE : Placide, Olmeta, Meynadier, Ducrocq, Zilliox, Roncaglia, Guevara, Sebas, Bohnert, Blé, Ariss, Tomi, Bi Zaoui, Boutrah, Etoga, Karamoko, Petrignani et Vincent."

Bastia privé de deux cadres

Reginald Ray, entraîneur du Sporting Club de Bastia : "Jocelyn Janneh ? Il est blessé. C'était déjà à la limite contre le Red Star. On l'a ménagé cette semaine. C'est les conséquences d'une blessure ancienne.

Dominique Guidi également. C'est aussi la conséquence d'une blessure ancienne, notamment son genou. Il était suspendu contre le Restart. Il s'était déjà un peu refait mal sur l'échauffement face à Saint-Malo. On a tant bien que mal espéré qu'il soit avec nous, mais ça ne sera pas le cas."

Coup dur pour le Sporting face à l'ASSE

Ces deux absences représentent un véritable coup dur pour le Sporting. Jocelyn Janneh est l'un des éléments les plus talentueux de l'effectif bastiais. Essentiel dans l'entrejeu, il assure le lien entre l'attaque et la défense. Tout proche de rejoindre le Rapid Vienne l’été dernier, l'absence du natif de Sierra Leone est un sale coup pour le coach bastiais.

Autre absence majeure, le capitaine, Dominique Guidi. Véritable leader d'une équipe en perdition, le défenseur central va manquer au groupe. Basta devra faire sans lui face à l'ASSE.

Enfin, Ayman Aiki ne sera a priori pas du voyage. Une terrible désillusion pour le joueur formé à l'ASSE. Le joueur espérait sans doute un retour à Geoffroy-Guichard pour montrer son talent. Ceci ne devrait donc pas se dérouler ainsi. Un nouveau coup au moral d'Ayman Aiki en véritable délicatesse sur l'île de Beauté.