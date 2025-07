Reléguée en Ligue 2, l’ASSE devra composer sans VAR. Une situation qui pourrait peser dans la course à la remontée.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a officiellement confirmé que la VAR ne sera toujours pas utilisée en Ligue 2 la saison prochaine. En cause : des contraintes budgétaires persistantes qui empêchent l’installation généralisée de cette technologie dans l’antichambre de l’élite. Une décision qui tombe mal pour l’AS Saint-Étienne, tout juste reléguée.

Une décision budgétaire lourde de conséquences

Alors que Philippe Diallo, président de la FFF, avait fait de l’extension de la VAR un axe prioritaire de sa politique, la LFP, via sa commission des finances, a tranché : le projet est reporté sine die. Ni la Fédération, ni les clubs, ni les droits TV actuels ne permettent d’en assumer les coûts. Le football professionnel français doit revoir ses ambitions à la baisse, à rebours de ses voisins européens.

L'ASSE privée d’un outil

Pour l’AS Saint-Étienne, qui vise une remontée immédiate, l’absence de VAR constitue un désavantage. À l’instar d’autres cadors de Ligue 2, le club forézien devra faire avec un arbitrage sans assistance vidéo, souvent sujet à contestation. Un retour en arrière que les supporters stéphanois ont encore en travers de la gorge, après plusieurs décisions litigieuses lors de leur dernier passage en L2.

Dans une course à la montée où chaque point compte, l’absence de VAR pourrait alimenter frustrations et polémiques. Une main non sifflée, un but refusé à tort, un penalty oublié... Ces erreurs peuvent changer une saison. D’autant plus quand on connaît l’âpreté du championnat et l’enjeu économique d’un retour en Ligue 1.

Une Ligue 2 à deux vitesses… encore une fois

Ce statu quo renforce le fossé technologique entre les deux divisions. Tandis que la Ligue 1 bénéficie de la VAR depuis 2018, la Ligue 2 reste à l’écart, malgré un niveau de professionnalisation toujours plus élevé. Ce traitement différencié interroge sur l’équité sportive entre clubs pros, mais aussi sur la capacité du football français à se moderniser.

« Un outil de justice sportive ne devrait pas être réservé à une élite », regrette un technicien de Ligue 2 sous couvert d’anonymat. Pour l’ASSE, qui ambitionne de retrouver rapidement l’élite, c’est une contrainte supplémentaire. Et un symbole de plus des défis à relever, sur le terrain comme dans les couloirs de la gouvernance du foot français.

