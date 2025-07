Champion de France avec l’AS Saint-Étienne en 1981, Michel Platini reste l’un des plus grands joueurs à avoir porté le maillot Vert. Ce vendredi matin, l’ancienne gloire des Verts a été victime d’un cambriolage à son domicile, avec une vingtaine de trophées et médailles dérobés.

Avant de devenir le patron du football européen ou le Ballon d’Or tricolore de la Juventus, Michel Platini avait déjà conquis le cœur du Chaudron. Recruté par l’ASSE en 1979 alors qu’il flamboyait à l’AS Nancy Lorraine, le stratège français a passé trois saisons dans le Forez, devenant le leader technique d’une équipe ambitieuse.

Avec 145 matchs et 82 buts sous le maillot stéphanois, Platini marque durablement l’histoire du club. Son sacre de champion de France en 1981 reste comme l’un des derniers grands trophées d’une génération dorée. Sa classe balle au pied, ses coups francs chirurgicaux et son flair offensif ont illuminé Geoffroy-Guichard et fait durer les Verts au sommet du football français.

Cambriolage dans la nuit de jeudi à vendredi

Selon des informations révélées par RTL, ce vendredi 18 juillet 2025, aux alentours de 5h30 du matin, Michel Platini s’est retrouvé confronté à une scène aussi cocasse que traumatisante. Résidant dans les Bouches-du-Rhône, près de Marseille, l’ancien numéro 10 a été réveillé par des bruits suspects dans son jardin. En sortant vérifier, il aperçoit un individu cagoulé, vêtu de noir, juste devant sa baie vitrée. L’intrus prend immédiatement la fuite.

Platini constate rapidement les dégâts. Un abri de jardin, dans lequel il conservait de nombreuses médailles et trophées accumulés au fil de sa carrière, a été forcé. Le constat est glaçant : plus d’une vingtaine de distinctions ont disparu. Trophées collectifs, médailles individuelles… peut-être même certaines liées à sa glorieuse époque stéphanoise.

Selon les informations de RTL, aucune blessure physique n’est à déplorer. Mais le préjudice est bien réel, et encore en cours d’évaluation. Le parquet de Marseille a confirmé l’ouverture d’une enquête en flagrance pour vol aggravé par effraction, confiée à la brigade de gendarmerie d'Aubagne.

Michel Platini : Une mémoire du football touchée

Difficile de ne pas voir dans ce vol un acte symbolique fort. Les trophées volés ne sont pas que de simples objets : ils incarnent l’histoire du football français et d’un joueur qui a marqué une époque et porté haut les couleurs de l’AS Saint-Étienne.

Pour les supporters stéphanois, cette nouvelle a une résonance particulière. Michel Platini n’a joué que trois saisons chez les Verts, mais il y a laissé une empreinte indélébile. En 1981, c’est lui qui conduit l’ASSE à son dixième titre de champion de France, confirmant alors le club comme le plus titré du pays à l’époque.

Ce cambriolage vient donc frapper non seulement un homme, mais toute une mémoire collective. Michel Platini, à 70 ans, reste une légende vivante, et chacun de ses trophées est le témoin d’une époque que les supporters ne veulent pas voir s’effacer... ni s'envoler dans les bras d'un cambrioleur !