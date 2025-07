Le groupe Avenir de l'ASSE a repris ce jeudi 19 juillet au Centre sportif Robert-Herbin. Objectif : préparer une saison ambitieuse en U16 R1 sous la houlette de Kévin De Jésus.

La relève de l’AS Saint-Étienne est en marche. Ce jeudi, le groupe Avenir, véritable passerelle entre la préformation et la formation stéphanoise, a officiellement lancé sa saison 2025-2026 avec la reprise de l’entraînement. Composé majoritairement de joueurs U16 issus du centre de préformation des Verts, le groupe est également renforcé par six nouveaux talents. Un effectif prometteur qui évoluera cette saison en U16 Régional 1, la plus haute division régionale de sa catégorie.

Un staff technique expérimenté autour de Kévin De Jésus

Pour accompagner ces jeunes dans leur développement, l’ASSE a misé sur une structure technique solide et complémentaire. Kévin De Jésus, entraîneur principal, sera épaulé par Émilien Pereira en tant qu’adjoint. Côté gardiens, c’est Valérian Beda qui assurera l’accompagnement spécifique. La préparation physique, élément central de la montée en puissance estivale, est confiée au duo Willy Vachet – Nathan Viallet.

Ce staff complet s’inscrit dans la continuité de la stratégie du club : bâtir des fondations solides pour préparer au mieux les futures générations de professionnels.

Un programme estival riche pour monter en puissance

Avant le coup d’envoi officiel du championnat fixé au week-end du 14 septembre, les jeunes Verts ont un programme chargé. Au menu, cinq matches amicaux pour trouver des automatismes et tester les équilibres de jeu. L’AS Saint-Étienne affrontera successivement :

Air Bel (09 août)

Annecy (15 août)

Clermont Foot (23 août)

U18 Montferrand (27 août)

Académie Univers (31 août)

Des oppositions relevées, avec des styles variés, qui permettront à ce groupe en construction de progresser rapidement. Ce planning reflète également l’ambition du club : former dans l’exigence pour préparer l’élite de demain.

Une génération de l'ASSE prometteuse à suivre de près

Le groupe Avenir est un passage stratégique dans le parcours de formation à l’ASSE. Plusieurs joueurs passés par cette étape ont aujourd’hui intégré les équipes U17 et U19, voire même le groupe professionnel à l’entraînement. Si les noms des nouveaux arrivants n’ont pas encore été dévoilés, cette génération 2010 suscite de grandes attentes au sein de l’Étrat.

En lançant dès aujourd’hui une préparation ciblée et encadrée, le club montre son engagement fort en faveur de la formation, pilier historique de son identité.

Les supporters les plus attentifs auront donc un œil sur cette jeunesse stéphanoise, en espérant y déceler les futurs Fofana, Gourna ou Saliba. Une chose est sûre : l’avenir de l’ASSE se construit dès maintenant.